Miles Franklin, Ma brillante carrière

Traduction (Anglais) par Nelly Lhermillier

Sybylla Melvyn naît en 1880 dans une famille de propriétaires terriens déclassée de l’outback australien. Elle abhorre ces interminables journées de labeur durant lesquelles, se morfond-elle, son esprit ronge des chaînes que rien ne peut briser. Elle rêve plutôt de devenir écrivain – au grand dam de sa mère, qui déplore d’avoir enfanté une fille caractérielle, laide avec cela, et sans aucun avenir. Lorsqu’elle l’envoie vivre chez sa grand-mère, sur la riche propriété de Caddagat, la jeune fille est ivre de joie. Entre deux cavalcades endiablées, elle rencontre bientôt l’héritier du ranch voisin, Harold Beecham, qui semble apprécier son tempérament rebelle et ses reparties malicieuses. Et c’est heureux, car entre ses désirs d’émancipation et ses ambitions littéraires, Sybylla entend bien vivre libre, en traçant son propre chemin.

Tour à tour drôle et touchant, ce roman d’apprentissage porté par la voix unique de Miles Franklin est devenu un classique de la littérature australienne. Pionnière du féminisme dans son pays, à l’image de son héroïne, la toute jeune écrivaine de vingt-deux ans met en lumière dans Ma brillante carrière des personnages inoubliables de vérité et de fougue.