Primo Levi, La zone grise. Entretien avec Anna Bravo et Federico Cereja (préf. Carlo Ginzbur, trad. Martin Rueff)

Préface de Carlo Guinzburg

Traduction de Martin Rueff

En 1983, Primo Levi s’entretient avec deux historiens et revient sur son expérience des camps. Il se penche notamment sur la zone grise, cette bande aux contours mal définis "qui sépare et relie à la fois les deux camps des maîtres et des esclaves" et dont la classe hybride des prisonniers fonctionnaires est "l’ossature et l’élément le plus inquiétant". Il s’agit de témoigner de cas précis pour comprendre et de comprendre pour mieux juger. Primo Levi le fait avec son style net et précis dont l’équivoque est à jamais bannie.

