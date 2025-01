Denis Saint-Amand, Fictions du monde littéraire. Trois enquêtes

De Madame de Genlis à Éric Chevillard, en passant par Balzac, les frères Goncourt ou Nathalie Sarraute, les écrivains mettent souvent le monde littéraire au centre de leurs fictions, actualisant des motifs tels que les découragements du jeune poète à la recherche d'un éditeur, les jalousies des pairs ou l'angoisse de la page blanche.

Pariant sur le fait que ces récits charrient un savoir spécifique sur l'activité littéraire et les conditions qui la rendent possible, le Groupe de Recherche sur les Médiations Littéraires et les Institutions (le Gremlin) a lancé et animé le projet de recherche "Figurations romanesques du personnel littéraire en France, 1800-1945".

Cet essai témoigne des possibilités offertes par la base de données réalisée dans ce cadre, à la faveur de trois enquêtes portant sur des questions qui se sont présentées durant cette recherche collective : la première porte sur la figuration des femmes de lettres au XIXe siècle, la deuxième sur les œuvres imaginaires (ces projets plus ou moins aboutis de livres dans le livre), la troisième sur les romans de l'échec littéraire.

Sommaire

Introduction

Le projet Figurations

Une base de données

Première enquête. La femme de lettres dans le roman français du XIXe siècle

Deuxième enquête. Des œuvres imaginaires

Troisième enquête. Échouer en littérature

Postface. À l'enseigne du Gremlin

Notes

Recommandations