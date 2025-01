Joseph Conrad, Ford Madox Ford, Les Héritiers (inédit en fr.)

Traduit de l’anglais et présenté par Paul Decottignies

Totalement inédit en français, Les Héritiers du monde (The Inheritors) a paru en 1901,juste après deux des chefs-d’œuvre de Conrad, Au cœur des ténèbres (1899) et Lord Jim (1900).

Ce récit prophétique et haletant dénonce les techniques de désinformation et de manipulation qui, d’un popu-lisme à l’autre, ne cessent de menacer les démocraties.

Avec une étonnante maestria, Conrad et Ford tissent une intrigue à trois niveaux : un financier philanthrope et mégalomane mène une campagne inter-nationale pour exploiter les ressources du Groenland ; un noyau d’activistes cherche à compromettre le gouver-nement britannique pour discréditer sa «politique de la raison » ; par un subtil jeu d’échecs, une femme fasci-nante et cynique les manœuvre tous à ses propres fins.

Qui sont ces « Héritiers du monde », dont elle se revendique ? « Nous sommes l’Inévitable, affirme-t-elle, et vous ne pouvez rien contre nous. »

Le plus étonnant dans ce roman, c’est que cette histoire qui ressemble à La Guerre des mondes (H. G. Wells était un ami de Conrad) ou à une dystopie sur les cyberdictatures, se fonde sur la situation du Congo belge, riche en or, pétrole et autres ressources, tel que Conrad l’a découvert lorsqu’il y a été embauché comme capitaine de steamer en 1890.

Le personnage central des Héritiers du monde, est fortement inspiré du roi Leopold II, « sorte de philanthrope mégalomane » qui pillait sans scrupule cette terre devenue son bien personnel. Le Groenland du roman transpose ces souvenirs du Congo. Exploiter les richesses du Groenland en jouant entre les grandes puissances, est-ce un hasard si c’est le thème de la quatrième saison de la fameuse série danoise Borgen ?