Christian Dotremont, Les grandes choses. Anthologie poétique 1940-1979

Édition de Michel Sicard.

Postface d'Yves Bonnefoy

Christian Dotremont (1922-1979) est l’un de ces grands singuliers qui ouvrent dans le champ poétique et artistique des chemins neufs et sans équivalents. On reconnaît certes en lui l’initiateur du surréalisme révolutionnaire en Belgique, on le sait cofondateur et animateur du célèbre mouvement Cobra, ami d’Asger Jorn, Corneille, Karel Appel et Alechinsky, mais son œuvre écrite, pourtant considérable et novatrice, est restée pour l’essentiel méconnue.

Peintre des mots et poète des signes, l’inventeur des logogrammes fut un perpétuel expérimentateur de la langue sans que cette recherche formelle obnubile un lyrisme profond.