Stefan Zweig, Les Paysages de l'âme (iIntégrale inédite)

Préface de Bertrand Dermoncourt.

Traduction de David Sanson et Guillaume Ollendorff.

Une intégrale inédite des articles et textes courts de Stefan Zweig.

Les textes inédits de Stefan Zweig n’avaient jamais bénéficié en France d’une édition globale. C’est désormais chose faite avec ce volume qui reprend tous les courts écrits de l’auteur autrichien, en dehors de ses nouvelles déjà publiées dans la collection « Bouquins ». L’occasion de redécouvrir la richesse et la profusion d’une œuvre saluée dans le monde entier.

L’ensemble, désormais exhaustif, présente cent vingt textes, dont une vingtaine sont donnés pour la première fois en français : articles, récits, feuilletons, discours, préfaces, hommages, conférences, portraits, critiques ou comptes rendus parus dans différents journaux et périodiques, revues, livres ou recueils.

Plus encore que les « grands » textes de l’auteur, ils nous permettent de mieux connaître son évolution intellectuelle, ses passions constantes et ses coups de coeur éphémères, ses prises de position politiques et ses rencontres les plus déterminantes. On voit ici se déployer tout son talent d’écrivain et de biographe, nourri de ses réflexions sur l’art, sur le destin, et – central, inébranlable jusqu’à la fin – de son humanisme. Ainsi ses articles dessinent-ils autant de paysages de l’âme qui éclairent le mystère de la condition humaine.