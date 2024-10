Virginia Woolf, Portraits de femmes

Portraits de femmes recueille deux essais de Virginia Woolf : « Julia Margaret Cameron » (1926) et « Ellen Terry » (1941). Dans ces textes, Virginia Woolf a su capter, la vivacité, l’audace, l’intelligence et l’inventivité de deux femmes d’exception : Ellen Terry, actrice anglaise marquante, connue notamment pour ses rôles dans des pièces de Shakespeare et appréciée par Woolf, ainsi que Julia Margaret Cameron, la célèbre photographe.

Virginia Woolf, Ellen Terry, Julia Margaret Cameron ; une écrivaine, une actrice de théâtre, une photographe : trois femmes qui ont la littérature en commun, trois femmes que les mots enveloppent comme les voiles dans lesquels sont enroulés certains des modèles qui posent pour Julia Margaret Cameron.

Par ces deux portraits, Virginia Woolf revient donc sur la vie et l’œuvre de deux femmes artistes exceptionnelles et incomparables qui ont durablement marqué leur temps.