Mervyn Peake, Le cycle de Gormenghast. (Tome 1, 2 & 3)

Tome 1, Titus d’Enfer

Dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast, les cris d’un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château et ses habitants se complaisaient depuis des années. Cet héritier que plus personne n’attendait réveille l’immense demeure jusqu’alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons aux cuisines, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée s’anime pour accueillir le futur soixante-dix-septième comte de Gormenghast, Titus d’Enfer.

Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis ? Quels secrets cachent les recoins de Gormenghast ? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château ? Mais encore : pourquoi rien, ou si peu, ne semble exister au-delà de ces murailles hautes comme des falaises ?

Chef-d’oeuvre de la littérature fantastique, Le Cycle de Gormenghast est une déambulation surréaliste dans un château-monde aux proportions extraordinaires.

Préface de Neil Gaiman

Postface de Clare Penate

Traduit de l’anglais par Patrick Reumaux

_______________

Tome 2, Gormenghast

À la mort de son père, Titus d’Enfer est devenu à sept ans seulement le maître de Gormenghast. Héritier d’une maison affaiblie, le jeune comte doit composer avec des siècles d’histoire, de rituels, de secrets et d’intrigues. À chaque instant, tout peut s’effondrer. Après une rencontre extraordinaire dans les bois, Titus embarque dans une aventure aux confins du monde, de l’autre côté de la montagne de Gormenghast, à la recherche d’une mystérieuse fille-oiseau. Finelame, quant à lui, se dirige vers le coeur occulte du château. Pour arriver à son but, il ne se prive d’aucun expédient : l’emprise, la manipulation et, s’il doit en arriver là, le meurtre…

Chef-d’oeuvre de la littérature fantastique, Le Cycle de Gormenghast est une déambulation surréaliste dans un château-monde aux proportions extraordinaires, et bien au-delà.

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Patrick Reumaux et Gilberte Lambrichs, révision par Carole Delporte

Préface de Patrick Reumaux

_______________

Tome 3, Titus errant

À 20 ans, Titus n’en peut plus de Gormenghast et de l’enfermement qui caractérise la vie entre les murs du château de ses ancêtres. Les intrigues et les règles absurdes, les responsabilités qui lui incombent et la solitude écrasent le jeune homme, épris d’aventures et de rencontres nouvelles. Profitant de la confusion causée par une grande inondation, Titus s’enfuit et délaisse son titre de comte pour s’en aller découvrir ce qui existe au-delà des murs du château et des terres attenantes. Mais il ne sait rien de ce monde étrange. Pire encore : personne ne semble croire en l’existence de Gormenghast…

Chef-d’oeuvre de la littérature fantastique, Le Cycle de Gormenghast est une déambulation surréaliste dans un château-monde aux proportions extraordinaires, et bien au-delà.

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Patrick Reumaux et Gilberte Lambrichs, révision par Carole Delporte