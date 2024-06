Edwin Abbott Abbott, Flatland

Traduit de l’anglais par Philippe Blanchard. Édition collector élaborée avec Alexandre Laumonier.

« Aux habitants de l’espace en général et à H. C. en particulier, cet ouvrage est dédié par un humble natif de Flatland dans l’espoir que comme lui-même fut initié aux mystères des trois dimensions, n’en ayant jusqu’alors connu que deux, de même les citoyens de cette céleste région puissent s’élever encore plus haut jusqu’aux arcanes des quatre, cinq ou même six dimensions, contribuant ainsi à repousser les frontières de l’imagination et peut-être à développer parmi les races supérieures de l’humanité à trois dimensions le très rare et très excellent don de modestie. »

Le narrateur, un Carré, nous introduit à Flatland, théocratie où le rang social est déterminé par le nombre de faces. Il décrit ensuite ses explorations de Lineland, un monde unidimensionnel, de Pointland, un monde sans dimensions, et du monde tridimensionnel jusqu'alors inconcevable de Spaceland, à travers lequel il est guidé par Sphère, un guide à la manière de Virgile. À Flatland, Carré est considéré comme un hérétique et emprisonné pour sa croyance en l'existence d'une troisième, voire d'une quatrième dimension.

Bien qu'il n'ait pas connu de succès populaire lors de sa publication en 1884, Flatland a gagné un large public après la publication de la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, qui a attiré l'attention sur le concept d'une quatrième dimension. Le livre a connu une nouvelle renaissance avec l'avènement de la science-fiction moderne à la fin des années 1930 et est aujourd'hui largement reconnu comme une œuvre pionnière.

Table des matières :

Première partie – Notre monde

I. De la nature de Flatland

II. Du Climat et des Maisons de Flatland

III. Des habitants de Flatland

IV. Des Femmes

V. De nos méthodes de reconnaissance mutuelle

VI. De la Reconnaissance par la Vue

VII. Des Figures Irrégulières

VIII. De l’ancienne pratique de la Peinture

IX. De la Loi de Coloration Universelle

X. Comment fut matée la Révolte Chromatique

XI. De nos Prêtres

XII. De la Doctrine de nos Prêtres

Seconde partie – Autres mondes



XIII. Comment j’eus une Vision de Lineland

XIV. Comment j’ai vainement tenté d’expliquer la nature de Flatland

XV D’un étranger venu de Spaceland

XVI. Comment l’Étranger tenta en vain de me décrire les mystères de Spaceland

XVII Comment la Sphère, ayant en vain essayé les mots, passa aux actes

XVIII. Comment j’arrivai en Spaceland et ce que j’y vis

XIX. Comment, alors que la Sphère me faisait découvrir d’autres mystères de Spaceland, je désirais en savoir toujours plus ;et ce qu’il en advint

XX. Comment la Sphère m’apparut pour m’encourager

XXI. Comment j’essayai d’enseigner la Théorie des Trois Dimensions à mon Petit-Fils, et avec quel succès



Préface de l’éditeur à la seconde édition corrigée