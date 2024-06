Platon, Gorgias, Gorgias de Platon suivi de l’Éloge d’Hélène de Gorgias

Traduction, introduction et notes par Stéphane Marchand et Pierre Ponchon.

Nouvelle édition.

Le Gorgias est probablement le plus violent des dialogues de Platon : on se coupe la parole, on refuse de répondre, on se met en colère, on se moque, on s’insulte et pour finir on se menace de mort et de châtiments éternels. C’est que l’enjeu est de taille : qui doit décider de l’usage légitime du logos ? Le philosophe ou l’orateur ? Dans le Gorgias, Platon développe un plaidoyer puissant pour faire de la philosophie la seule instance apte à décider du vrai et du juste. Ce faisant, il impose une conception de la vérité qui exclut une autre forme de discours qui rivalisait avec elle ; les sophistes et autres orateurs qui avaient été dotés par Gorgias de tous les pouvoirs sont rejetés du côté d’une rhétorique réduite à une simple pratique routinière au service de la volonté de domination. Donner à lire ensemble le Gorgias de Platon et l’Éloge d’Hélène de Gorgias, c’est se replonger dans le débat toujours actuel entre la philosophie et la rhétorique : faut-il accepter, avec Platon, d’opposer volonté de savoir et volonté de pouvoir ?



Cette nouvelle édition a été entièrement relue et corrigée par les deux auteurs. La bibliographie a été mise à jour.

Sommaire

Introduction au Gorgias de Platon

Le drame du logos

L’ordre du discours

Le dialogue en question

Suppléer la raison

La datation du dialogue

Le problème de la rhétorique

Philosophie et sophistique

La rhétorique est-elle une technique ?

La critique épistémologique de la rhétorique

La critique morale de la rhétorique

Les enjeux de la définition de la technique du Gorgias

Rhétorique et philosophie

Politique et histoire : la condamnation d’Athènes

Platon et l’histoire d’Athènes

La critique du système démocratique

Rhétorique et démocratie

L’égalité démocratique

La thalassocratie

Démocratie et impérialisme

Calliclès et la loi de nature : la critique du réalisme politique

Qui est Calliclès ?

La distinction Nomos / physis

Le réalisme politique : la domination du plus fort

Démocratie et tyrannie

Anthropologie politique : le dérèglement du désir

La dimension éthique : Calliclès et le plaisir

La dimension politique : le modèle culturel athénien

Le problème moral

Les vertus cardinales dans le Gorgias

Le courage et la sagesse

Désir et plaisir : la tempérance

La vertu de justic

Les paradoxes moraux de Socrate

Nul ne peut être méchant volontairement

Mieux vaut subir l’injustice que la commettre

Les mythes

Pythagorisme et Orphisme

Un mythe eschatologique ?

La question des genres de vie

Plan du Gorgias

Remarques sur la traduction

Platon, Gorgias



Gorgias, Éloge d’Hélène



Introduction à l’Éloge d’Hélène

Vie et oeuvre de Gorgias

L’unité du logos

Du Traité du non-être à l’Éloge d’Hélène

Le logos persuasif : argumentation ou magie ?

Croyances et émotions : le double effet du logos



L’éloge d’Hélène dans le Gorgias de Platon

Le statut technique de la rhétorique

La toute-puissance de la rhétorique

Le plaisir tout-puissant

La guerre du logos

Plan de l’Éloge d’Hélène de Gorgias

Remarques sur la traduction

Gorgias, Éloge d’Hélène



Annexe : repères chronologiques

Bibliographie