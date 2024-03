Denys le Périégète, La Description de la terre habitée

Au IIe siècle de notre ère, Denys le Périégète rédige un poème virtuose et érudit, synthèse du savoir géographique antique dans la langue de la haute culture lettrée alexandrine. Voyage vertigineux autour du monde connu de son temps, survolant fleuves et montagnes, îles et rivages, cités civilisées et peuples barbares, à la rencontre des empereurs romains et de Dionysos au mystérieux sourire, de la nef Argo et d’Ulysse aux mille tours, cette leçon de géographie offre une vision grecque du monde romain, une sagesse et une morale, la quintessence d’une culture qui trouve dans les jeux lettrés et les exercices scolaires l’ultime instrument de sa perpétuation.



De la Renaissance au XVIIIe siècle, Denys n’en finit pas d’instruire les collégiens de l’Europe humaniste. Étonnante destinée posthume : grâce à la libre adaptation de Bénigne Saumaise, Denys parle le français de Ronsard, fleuri et musical, dans un chant géographique où la culture de la Pléiade remplace celle d’Alexandrie ; Edward Wells, homme d’Église britannique érudit, fait découvrir à Denys l’Amérique, le Japon et la Chine en complétant le texte grec pour mettre à jour la leçon de géographie.



Ces textes peu connus, présentés au lecteur contemporain dans une nouvelle édition, le convient à une promenade littéraire et géographique, bercée par la musique dépaysante de noms de lieux, de peuples et de dieux oubliés, qui nous entraîne au coeur de la mémoire du monde et aux racines de la culture humaniste.

