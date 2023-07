Étienne Lécroart, L'Oulipo par la bande

Itération iconique, algorithme de Mathews, zeugmes et acrostiches… Bienvenue dans l’univers aussi rigoureux que décalé, tant mathématique que littéraire de l’Oubapo, l’Ouvroir de bande dessinée potentielle, pendant dessiné de l’illustre Oulipo. Et cette fois-ci, c’est Étienne Lécroart, membre de l’Oulipo et de l’Oubapo, roi de la contrainte à double-sens et virtuose des exercices de style décapants, qui est de retour pour un nouvel o(u)pus pas piqué des vers.

Du comptoir de bar à la plage en passant par le confessionnal, les personnages du dessinateur palabrent avec franchise dans des logo-rallyes alphabétiques ou les mots défilent à toute berzingue. Les schémas succèdent aux cases tandis que Jacques Roubaud ou Georges Perec – pour ne citer qu’eux – se font tailler le portrait en creux.

Avec ce recueil, qui réunit des bandes dessinées réalisées pour des lectures et des publications de l’Oulipo, Étienne Lécroart fait feu de tout bois pour faire sortir la bande dessinée de ses gonds !