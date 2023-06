Un comique d'idées

"Je crois qu'on n'a pas encore tenté le comique d'idées". Flaubert résumait ainsi le projet de son dernier roman, Bouvard et Pécuchet, qui met en oeuvre une archéologie ludique de "toutes les idées modernes". L'originalité du projet consiste dans l'invention d'une fable où les idées se rapprochent, se parlent, se contredisent, comme des personnages, avec et contre les deux protagonistes… Déjà salué par Fabula, l'essai d'Atsushi Yamazaki, Bouvard et Pécuchet, roman philosophique : une archéologie comique des idées au XIXe siècle Presses universitaires de Vincennes) est désormais accessible en ligne via Cairn…

(Illustr. : Estampe de Charles Huard pour une édition de 1904 de Bouvard et Pécuchet)