À la fois limite nécessaire et accessoire superflu, le cadre entretient deux rapports à l’image apparemment inconciliables. Dans Au bord des images. Pour une philosophie du cadre (Mimèsis), Natacha Pfeiffer s'attache à ce paradoxe et explore les tensions propres aux frontières des images. Elle invite à repenser celles-ci en tenant ensemble l’ornement et la condition de possibilité, l’opération et le produit, le quadro et la cornice. Débordant les paramètres du dispositif pictural classique et opérant un décalage de la peinture au cinéma muet hollywoodien, cette réflexion réexamine les concepts d’origine et de répétition – deux concepts que le cadre est précisément censé incarner – afin de réinterroger l’image et sa création.

Christian Michel fait paraître dans le même temps Ceci n'est pas un titre (Mare & Martin), où il étudie la naissance et le développement du titre, grâce notamment aux inscriptions qui figurent sur les estampes et la progressive apparition des cartels. Il montre comment l’association de mots explicatifs aux tableaux a permis un renouvellement des sujets représentés. Il s'intéresse notamment l’usage qu’en font les inventeurs de l’abstraction et les proches d’Apollinaire: De Chirico, Picabia et Duchamp.