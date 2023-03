Hervé-Pierre Lambert, Claudine Helft: L'ombre et la vie

Claudine Helft a publié son premier livre de poésie L’Entre-Deux en 1975. Poète, elle est aussi critique littéraire. Elle a écrit de nombreux articles sur des poètes, français, francophones et étrangers. Présidente du Prix Louise Labé, secrétaire du Prix Alain Bosquet, membre du jury du Prix Mallarmé, elle est une des grandes voix de la poésie contemporaine. Ce livre est aussi la chronique des époques traversées par l'auteure depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours et de décennies de vie littéraire.



Elle a publié les livres de poésie suivants :



L’Entre-Deux, éd Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1975.



Avec une édition originale illustrée par Marcel Jacno.



Un risque d’absolu, éd Saint-Germain-des-Prés, Paris 1976.



Avec une édition originale illustrée par Tobiasse.



Parhélies, éd Saint-Germain-des-Prés, 1979.



Avec une édition originale illustrée par Delanne.



Métamorphoses de l’ombre, Pierre Belfond, Paris, 1985.



L’infinitif du bleu, L’Âge d’homme, Paris, 1992.



Le monopole de Dieu, L’Âge d’homme, Paris, 1996.



L’Étranger et la rose, Le Cherche-Midi, Paris, 2003.



Avec 7 exemplaires grand format avec Tudor Banus.



Louise Labé, poèmes d’amour : Florilège de Claudine Helft, Claudine Helft dir, à l’occasion du Prix Louise Labé, éd Hybride. 2006.



Une indécente éternité, La Différence, Paris, 2007.



La porte ou la parenthèse de l’éternité, anthologie, éd du Petit Véhicule, Nantes, 2012.



Un ciel au bord du ravin, coll « Le manteau et la lyre », Obsidiane, 2020.



Cinquante exemplaires de tête avec une lithographie d’Alain Kleinmann.



L’outrage du plaisir, coll « Le manteau et la lyre », Obsidiane, 2022.



Elle a écrit aussi deux livres en prose :



Une auto-fiction, Un divorce d’amour, La Différence, Paris, 2009.



Un livre de nouvelles : Avec des « si »..., La Différence, Paris, 2008.



On lui doit des adaptations en français :



Dieu ne ferme jamais à clé, Version française de Claudine Helft avec Lubomir Levtchev



Préface de Jean Blot, Éditions de la Différence / Le fleuve et l’écho, 2006.



D’autres adaptations dans diverses anthologies, dont celle de Pierre Haïat, Anthologie de la poésie juive du monde entier depuis les temps bibliques jusqu’à nos jours.

Hervé-Pierre Lambert, ancien directeur de la Maison de la Poésie et qui a écrit dans la même collection en 2020 un livre sur Jean Orizet, après avoir publié Octavio Paz et l'Orient, chez Garnier en 2014, est l’un des meilleurs connaisseurs de l’œuvre de l’auteure, qu’il a rencontrée dès 1986. Il a présenté aussi la poète récemment dans la Revue Nu (e) 76. Le livre aborde à la fois l'aspect biographique et thématique de l'œuvre.



L'auteur souligne chez Claudine Helft la fulgurance du style, à l’aspect parfois oraculaire, l’intensité du lyrisme, le thème de la métamorphose de l’écrivain par l’écriture. Sa poésie est dominée par les souvenirs d’« une enfant de la guerre », par l’amour – de l’éros à la tendresse passionnée –, par l’affect du deuil, par la présence des Alpes et du monde méditerranéen, par la jouissance du bleu monochrome, par la saisie d’instants de grâce et d’absolu.



Le livre comporte une abondante iconographie.



Sommaire du livre Claudine Helft: L'ombre et la vie



- La guerre et l'identité, 1937-1960



- Du mariage au premier recueil, 1960-1975



- De L'entre-Deux à Parhélies jusqu'à Métamorphoses de l'ombre de 1975 à 1985



- Une intense activité, 1985 à 2003