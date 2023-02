Les travaux et les jours de l'Université de Genève

Depuis 1990, la Faculté des lettres de l'Université de Genève publie aux éditions Droz la collection “Recherches et rencontres”, qui compte actuellement 37 volumes dans différents domaines de recherche (littérature française, littérature comparée, littératures grecques, latines et médiévales, histoire, linguistique, musicologie...). L'ensemble de la collection, qui rassemble des ouvrages individuels aussi bien que des actes de colloque ou des monographies collectives, est dorénavant numérisée dans son intégralité, en libre accès trois ans après la parution des volumes papier. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des travaux importants, qui étaient devenus difficiles d'accès et sont à présent très facilement consultables, sur des sujets aussi variés que Pindare ou les réseaux de l'esprit dans l'Europe des Lumières, Pierre Klossowski ou la figure du récidiviste dans la littérature, Frédéric Chopin, Paul Zumthor ou l'articulation entre littérature et médecine du XIXe ou XIXe siècles. Et parmi les titres les plus récents, le volume déjà salué par Fabula : Archiver / Créer (1980-2020), supervisé par V. Debaene, E. Devevey et N. Piégay.