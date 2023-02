Beatrice Barbalato, Carmelo Bene. L'originale è infedele alla copia

(en français ci-dessous)

Carmelo Bene (1937- 2002), poeta, attore, regista, drammaturgo, scrittore, critico, ha tradotto in performances il continuo processo di risemantizzazione della lingua e della cultura, il loro essere traversate da citazioni invisibili. Le sue opere sono orizzontalmente tessute da fili e fili che si interconnettono in un gioco intertestuale che mette a nudo quanto ogni testo e personaggio non sia che l’integrale degli equivoci che la loro storia vi ha lasciato persistere [parole di Lacan in riferimento alla langue]. Negando ogni logica genealogica, attraverso una pratica filologica à rebours, ha gettato Pentesilea, Salomè, Don Giovanni, Faust, Sade, Lorenzaccio (sono questi i lavori di Carmelo Bene qui analizzati) in sentieri ramificati dove interferiscono personaggi, autori e critica. Carmelo Bene ha messo sé stesso in gioco. Ultimo dandy, con sprezzatura ha modulato argomenti complessi destituendo qualsiasi legittimità a traversare il patrimonio culturale muniti di grammatiche e logiche blindate.



Carmelo Bene (1937-2002), poète, acteur, réalisateur, écrivain, critique, traduit en performances le processus continu de resémantisation de la langue et de la culture, traversées par des citations invisibles. Ses œuvres sont tissées horizontalement par de nombreux fils interconnectés dans un jeu intertextuel qui met à nu combien chaque texte et chaque caractère ne sont que l’intégrale des malentendus que leur histoire y a laissé persister [mots de Lacan en référence à la langue]. Carmelo Bene, en niant toute logique généalogique, à travers une pratique philologique à rebours, jette Penthésilée, Salomé, Don Giovanni, Faust, Sade, Lorenzaccio (ce sont les œuvres de Carmelo Bene ici analysées) dans des chemins ramifiés où interfèrent auteurs et critiques. Carmelo Bene, ultime dandy, s’est mis lui-même en scène et en jeu avec cette apparente nonchalance qu'on appelait sprezzatura pendant la Renaissance. La complexité de son argumentation déligitimise et rend vain tout essai de traverser le patrimoine culturel équipé de grammaires et de logiques blindées.

Introduzione 7

Cap. I /

Essere anfibi: Pentesilea e Achille 11

CAP. II /

Salomè di e da Oscar Wilde 39

CAP. III /

Lorenzaccio: No, non nego la storia, ma io non c’ero 91

CAP. IV /

La superba inettitudine di Don Giovanni 119

CAP. V /

Dal Faust di Marlowe al Manfred di Byron 161

CAP.VI /

La decadenza di Caino: da Sade al S.A.D.E. di Carmelo Bene 227

Bibliografia 303

Index 339