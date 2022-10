À chacune des étapes qui ont conduit de la première guerre mondiale à l’hypercrise actuelle (sanitaire, climatique, économique, géostratégique), des pans entiers du savoir accumulé depuis des siècles se sont effondrés, plongeant dans le silence et la nuit l’expérience des hommes. De cette histoire du silence, toute la littérature moderne témoigne.

De Nicolas Gogol à Franz Kafka, de Hermann Broch à Witold Gombrowicz, de Danilo Kis à Milan Kundera, de Don DeLillo à Antoine Volodine, l’histoire littéraire nous parle d’une même expérience problématique. Non plus celle du narrateur omniscient qui embrasse la vie humaine dans ses complexités, mais celle d’un narrateur confronté à la destruction des conditions d’une expérience possible et à la difficulté croissante de raconter.

Loin du pathos qui l’a enrobé pendant tout le XXe siècle, le silence des écrivains n’est pas un symptôme pathologique, c’est le cœur même de l’expérience littéraire. Le silence soustrait le langage aux manières codifiées de voir et de penser et rend sensibles des forces jusque-là muettes, des formes porteuses d’autres possibilités de vie.

Table des matières

Prologue

Introduction

Enrique Vila-Matas : le syndrome Bartleby

Coronarration : Kafka aux temps du confinement

Antoine Volodine : les paradis irradiés

Don DeLillo : une archéologie du silence

Joseph Conrad à Manhattan

Salman Rushdie : une fatwa sans fin

Nicolas Gogol : le tombeau du rire

Danilo Kiš : guerre au kitsch

Daniel Mendelsohn : une « hantologie » des disparus

Hermann Broch : le blanchiment du monde

Le paradoxe du romancier

Witold Gombrowicz : une fiction doublée de honte

Un instant sans surveillance

Nicolas Gogol : le pathos de l'autodafé

Marcel Proust : l'aventure de l'involontaire

Le mausolée de Kafka

Kafka face aux Gafam : la stratégie du silence

Conclusion. Comment le monde est devenu kundérien

Épilogue. L'amour de la vie

Références

Christian Salmon est écrivain. Il est membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CNRS). Il a été l’assistant de Milan Kundera à l’École des hautes études en sciences sociales (1984-1988). En 1993, il a fondé, avec l’appui de plus de trois cents intellectuels des cinq continents, le Parlement international des écrivains dont le premier président fut Salman Rushdie. Il a dirigé le Réseau international des villes refuges et la revue AUTODAFÉ, publiée en 8 langues (1993-2005). Il a collaboré à plusieurs journaux dont Libération et Le Monde . Depuis 2013, il est éditorialiste pour Mediapart. En octobre 2020, il fait paraître La Tyrannie des bouffons aux éditions Les Liens qui libèrent.