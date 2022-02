Texte établi par : Alphonse Dain

Révisé par : Jean Irigoin, Paul Demont

Introduction de : Paul Demont

Traduit et commenté par : Paul Demont

Résumé de la pièce:

Aïas (ou Ajax) est un soldat perdu. À Troie, Ulysse et les Atrides n’ont pas reconnu sa valeur : il a voulu les tuer pour venger son honneur, mais la déesse Athéna l’a rendu fou. Dans le prologue, Athéna montre sa folie à Ulysse terrorisé. Puis Sophocle met en scène son désespoir quand il revient à la raison. Pour restaurer son honneur, il ne voit qu’une solution : le suicide, malgré les objurgations du chœur de ses marins et de Tecmesse, sa compagne. Il en assure la réalisation par une feinte qui les trompe, et se donne la mort, seul, devant le public. Son cadavre est découvert par les siens, qui étaient partis en désordre à sa recherche, et par son demi-frère Teucros, arrivé trop tard. Celui-ci veut l’ensevelir malgré l’interdiction des Atrides. Il obtient l’appui inattendu d’Ulysse : on rend donc son honneur au héros, dont un convoi funèbre, accompagné par son jeune fils, emporte le corps.



Présentation du livre:

Cette édition de la pièce de Sophocle propose un texte revu, une traduction nouvelle et un commentaire suivi, qui discute les nombreux problèmes qu’elle pose, en particulier pour sa mise en scène. L’introduction explique pourquoi est choisie ici la graphie Aïas, expose l’arrière-plan homérique et post-homérique du mythe, et l’importance du « héros » pour l’île d’Égine, l’île de Salamine et pour les Athéniens eux-mêmes. Elle analyse le rôle de la noblesse transmise par filiation patrilinéaire, même chez ceux qu’on traite de « bâtards », et la place laissée aux femmes. Cette terrifiante et pitoyable tragédie de l’honneur et de la mort, qui n’est pas, contrairement à d’autres pièces, encombrée par sa postérité, aide à comprendre le « personnage tragique » et « l’effet tragique » selon les Anciens, et pour Sophocle.



Table des matières:

Remerciements

Introduction

Ce dont Aïas est le nom

Aïas et Ulysse

Le « héros » Aïas

Naissance, filiation et la date de l’Aïas

La leçon tragique de l’Aïas

Résumé de la pièce et distribution des rôles

Texte grec et traduction

Personnages de la pièce

Prologue

Parodos

Premier « épisode »

Premier « stasimon »

Second « épisode »

Second « stasimon »

Troisième « épisode »

Épiparodoset kommos

Quatrième « épisode »

Troisième « stasimon »

Exodos

Illustration :Tecmesse recouvre le cadavre d’Aïas

Commentaire

Le prologue

Fonctions du prologue

La construction de l’espace scénique

La leçon religieuse

L’héroïsme humain : Aïas

L’héroïsme humain : Ulysse

Remarques sur la langue et la versification du prologue

La parodos

Quelques indications techniques

L’inquiétude du chœur

Le rapport du chœur à Aïas et aux spectateurs

Le premier « épisode »

Tecmesse et le chœur

Le kommos

Les trimètres iambiques

Aïas, Tecmesse et le chœur

Le kommos

La scène de débat

La tirade d’Aïas

La tirade de Tecmesse

Aïas, Tecmesse, Eurysacès (muet) et le chœur

Le premier stasimon

Le deuxième « épisode »

Mise en scène et choix dramaturgiques

La réflexion sur l’univers

Le plan d’Aïas

Les adresses finales

Le deuxième stasimon

Le troisième « épisode »

La scène de messager

Le rôle de Tecmesse et la sortie du chœur

La scène du suicide

Le lieu de l’action

La réalisation du suicide

Aïas et « l’immolateur »

Aïas et son environnement imaginaire

L’épiparodos et le kommos (v. 866-973)

La remise en ordre du chœur et l’entrée de Tecmesse

La découverte de la mort d’Aïas

La préparation de la suite de la pièce

Le quatrième « épisode » (v. 974-1184)

Le chœur – Tecmesse - Teucros (v. 974-989)

Le chœur – Teucros (v. 990-1041)

Le chœur – Teucros – Ménélas (v. 1042-1162)

Les accusations de Ménélas

La plaidoirie de Teucros

La stichomythie

Les deux fables

Le chœur – Teucros – Tecmesse et son fils (v. 1163-1184)

Le troisième stasimon (v. 1185-1222)

Exodos (v. 1223-1420)

Teucros – Agamemnon – Le chœur – Tecmesse et son fils – Le chœur (v. 1223-1315)

Les menaces d’Agamemnon

La réplique de Teucros

Teucros – Agamemnon – Ulysse – Tecmesse et son fils – Le chœur (v. 1315-1373)

Ulysse parvient à se faire entendre

L’argumentation d’Ulysse

La stichomythie

Agamemnon cède

Ulysse, Teucros, Tecmesse et son fils, le chœur (1374-1401)

Teucros, Tecmesse et son fils, le chœur (1402-1420)

Annexe : le résumé ancien de l’Aïas

Bibliographie

Index



L'auteur:

Paul Demont est professeur émérite à Sorbonne Université, où il a dirigé l’Institut de Grec et l’École doctorale « Mondes antiques et médiévaux ». Il a publié La cité grecque archaïque et classique et l’idéal de tranquillité (Les Belles-Lettres, seconde édition en 2009) et de nombreuses autres études, dont, au Livre de Poche, souvent rééditées, une présentation de l’Antigone de Sophocle et, avec Anne Lebeau, une Introduction au théâtre grec antique.

Les contributeurs :

Alphonse Dain, helléniste ; Professeur ; Membre de l'Institut ; Directeur d'études à l'Ecole des hautes études, Paris.

Jean Irigoin, philologue ; Professeur honoraire au Collège de France ; Membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres (élu en 1981).