Les Monstres des hommes. Un inventaire critique de l'humanité au XIIIe siècle (ed. Pierre-Olivier Dittmar & Maud Pérez-Simon).

Édition bilingue, avec ses enluminures.

Comment les monstres viennent-ils à la littérature ? À la fin du XIIIe siècle, Les Monstres des hommes constitue la première tentative en français et en vers de chanter la diversité des formes humaines. Les peuples monstrueux ne sont pas seulement décrits, mais dotés de coutumes désarmantes et présentent une remarquable proposition d’anthropologie spéculative.

Chaque monstre d’Orient trouve ici son équivalent dans la société occidentale, dont le texte fournit une critique radicale : non seulement tous les monstres sont des hommes, mais tous les hommes, même en Occident, même les plus beaux, nobles et pieux, sont des monstres.

Ce texte, conservé dans un manuscrit unique, pratiquement inconnu, qui fait alterner tristesse et colère, érudition et effets d’oralité, appels à la révolte et obscénité, est ici traduit pour la première fois. Il est accompagné dans cette édition des miniatures, indispensables à la compréhension du texte.

Pierre-Olivier Dittmar (EHESS) et Maud Pérez-Simon (Univ. Sorbonne Nouvelle/IUF) portent sur ce texte un regard anthropologique et littéraire. La découverte de ce manuscrit leur permet d’offrir au public un texte dont le sens était réputé « désespéré », à la fois pour son fond, volontiers absurde, et pour sa forme.

