Ce volume examine diverses traditions d'approche critiques et esthétiques du quotidien au Japon et en Occident du XIXe au XXIe siècles, chez des auteurs et artistes comme Sôseki, Mishima, Ozu, Bresson, Barthes, Michaël Ferrier ou Raymond Williams. Envisager de la sorte la question de la quotidienneté et de l'ordinaire du point de vue de l’esthétique et la culture japonaises permet, grâce au décentrement opéré, de penser à nouveaux frais la manière dont ces notions ont été jusqu’ici abordées au niveau théorique en Occident.

Sommaire

Vers l'émergence d’un quotidien pluriel, à la croisée des genres et disciplines: Fabien Arribert-Narce

Romanesque, ordinaire et inhumain dans la littérature japonaise

Romanesque et ordinaire dans la prose de l’ère Meiji: Nicolas Mollard

Mishima et la poétique de l’inhumain: Masanori Tsukamoto

Violence et ébranlements du quotidien : l’ordinaire et son envers

Le quotidien et la violence : le paysage urbain chez quelques écrivains français contemporains: Shûichirô Shiotsuka

L’horreur quotidienne : trauma et habituation dans les situations extrêmes: Bruce Bégout

Le quotidien dans la photographie et le cinéma : à la frontière du conscient et de l’automatisme

Le quotidien ozuien et la « décision involontaire »: Tetsuya Miura

Couleurs du quotidien dans les photographies de Shigeo Gochô: Jun Tanaka

Pratiques et matière du quotidien chez Roland Barthes

Barthes et l’objet : vers un matérialisme du quotidien: Patrick Ffrench

L’art de vivre des écrivains : Barthes et le roman: Meiko Takizawa

Quotidien et études culturelles : approches critiques et théoriques

Les structures de sentiment et la critique de la vie quotidienne: Ben Highmore

Le quotidien comme attraction : interactions entre corps et technologie: Hajime Hasegawa

Entretien avec Michaël Ferrier

Bibliographie

Notes sur les contributeurs

