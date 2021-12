L’histoire littéraire range Philothée O’Neddy, pseudonyme de Théophile Dondey, parmi les « petits romantiques » et considère son recueil de poésies, Feu et flamme, comme une curiosité bibliophilique.

Sorti de presse en août 1833, Feu et flamme est, avec les Rhapsodies (1832) de Pétrus Borel et Albertus, ou l’Âme et le Péché (1833) de Théophile Gautier, l’une des œuvres majeures du Petit Cénacle. L’esprit de la bohème romantique y règne, flamboyant et excentrique, imprégné par le romantisme allemand, la poésie de Byron et les premiers vers de Victor Hugo. Son lyrisme spleenétique, où affleure une inspiration pré-baudelairienne, est le reflet d’une recherche formelle qui valorise les raretés lexicales, la puissance évocatrice de l’image et la musicalité du vers : « Philothée est un métrique », écrit Théophile Gautier en 1872.



Réédité par Marcel Hervier, aux Belles Lettres, en 1926, Feu et flamme n’avait jamais fait l’objet d’une édition critique.

Docteur de l’Université Paris-Sorbonne, Aurélia Cervoni a consacré sa thèse à la « fortune » de l’œuvre de Théophile Gautier (Théophile Gautier devant la critique 1830-1872, Classiques Garnier, 2016). Elle est aussi l’auteur d’un ouvrage sur l’image de Pétrus Borel dans la presse du XIXe siècle (Pétrus Borel, Sorbonne Université Presses, 2020). Elle a collaboré à l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud établie par André Guyaux dans la Bibliothèque de la Pléiade (2009). Secrétaire de rédaction de L’Année Baudelaire, elle a édité avec Andrea Schellino Le Spleen de Paris (2017) et Les Paradis artificiels (2021) de Baudelaire dans la collection GF-Flammarion.

