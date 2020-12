Paul Valéry,

L’Europe et l’Esprit. Écrits politiques (1896-1945)

Édition de Paola Cattani

Collection Les Cahiers de la NRF, Gallimard

Publication date: 03-12-2020

320 p. — ISBN : 9782072887406

Ce recueil inédit de Paul Valéry réunit des discours et des rapports centrés autour de la question de l'Europe, indissociable de celle de l'Esprit nécessaire à sa réalisation politique. Célébré après-guerre comme le poète de La Jeune Parque tout autant que pour les deux lettres de la Crise de l'Esprit (1919), puis pour les essais de Regards sur le monde actuel (1931 ), Paul Valéry apparaît ici dans une dimension politique active largement méconnue.

Au cours des années vingt et trente, Valéry s'est en effet investi dans de nombreuses initiatives publiques, et dans des cercles intellectuels. Il voyage alors dans toute l'Europe pour faire advenir une «Société de l'Esprit» et contribuer à l'amélioration de l'homme et de la Cité, alors que les espoirs du pacifisme s'effondrent devant la guerre imminente. Des divers travaux de Paul Valéry naît une réflexion originale sur le rôle de l'homme de lettres dans le monde.

Et son influence continue de grandir dans le domaine de la critique jusqu'à nos jours, de Marc Bloch à Jacques Derrida, en passant par Edward Saïd.

