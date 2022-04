Ces neuf carnets, regroupés par Gadenne sous le titre Le long de la vie, témoignent de la recherche inlassable de saisir les moments éphémères. Dans des notes de longueur variable, toutes sortes de sujets sont évoqués : souvenirs de visites, de promenades, critiques de livres, fragments de dialogues, impressions, réflexions, idées de récit, descriptions et portraits écrits pour le seul plaisir d’écrire, et, surtout, récits de rencontres, qui occupent une place de plus en plus substantielle. Chez le Gadenne de cette époque, il y a en germe le romancier qui attachera la plus grande importance aux observations sur des gens qu’il cherche à saisir, tout en écrivant sur lui-même comme sur tout autre, ne se plaçant pas au-dessus de ceux dont il parle, car il estime qu’il est fait du même matériau qu’eux. Le long de la vie n’est pas un journal, ni un ensemble de carnets préparatoires, c’est un livre à part entière. Il a quelque chose de l’histoire d’un solitaire qui s’efforce à chaque instant de rompre sa solitude.

AUTEUR : Paul GADENNE (1907-1956), romancier et nouvelliste, a écrit, entre autres, Siloé (Gallimard, 1941), La Rue Profonde (Gallimard, 1948), La Plage de Scheveningen (Gallimard, 1952), L’invitation chez les Stirl (Gallimard, 1955), Les Hauts-Quartiers (Éd. du Seuil, 1973).

PRÉFACIER : Didier SARROU est spécialiste de l’œuvre de Paul Gadenne. Il a écrit : Une journée de Paul Gadenne (Éd. Séquences, 1995), Paul Gadenne, le romancier congédié (Paroles d’aube, 1999), Paul Gadenne (Éd. La Part Commune, 2003).