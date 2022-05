« Thomas s’assit et regarda la mer. » Ainsi débutait en 1941 Thomas l’Obscur, roman inaugural de Maurice Blanchot, journaliste politique controversé, écrivain hors pair, penseur de la littérature dans ce qu’elle a de plus exigeant, architecte de la déconstruction avant la lettre. Mais quelques années auparavant, cette même phrase d’ouverture servait déjà de point de départ à ce Thomas le Solitaire, version antérieure du roman de 1941, rédigée vraisemblablement pendant les années 1931-1937, mais restée inédite, et dont, vérifié sur le manuscrit et le tapuscrit de l’auteur, nous livrons aujourd’hui pour la première fois le texte. « L’abîme lui-même se confond. Le néant se prépare sa fin. L’univers est perdu. Il est temps, ô Thomas, de faire comme ces hommes qui arrachent leur tête de leurs épaules et d’entrer avec eux dans la mort seconde. »