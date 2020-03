Jules Champfleury, Fantaisies. Chien-caillou, Pauvre trompette, Feu miette,

Édition établie, présentée et dirigée par Michela Lo Feudo,

avec la collaboration de Sandrine Berthelot et de Aude Déruelle,

Honoré Champion, 2020.

EAN13 : 9782745351418.

448 p.

Ce volume reproduit la première œuvre en volume conçue par Jules Champfleury de son vivant : le cycle des Fantaisies, publié en trois recueils en 1847. La série montre un aspect méconnu de l’oeuvre de Champfleury. Fruit d’une activité journalistique de plus en plus intense dans la petite presse parisienne, elle se caractérise par la variété des formes narratives (contes, nouvelles, saynètes dialoguées, poèmes en prose), témoigne de lectures inspiratrices – celles de Sterne, d’E.T.A. Hoffmann, de Nerval, de Heine et de Balzac, par exemple – et de discussions esthétiques avec certains de ses amis tels que Charles Baudelaire connu dans cette période à la rédaction du Corsaire-Satan auquel tous deux collaboraient. Il s’agit d’une œuvre tributaire du contexte culturel postromantique qui l’a inspirée, capable de fournir des éléments utiles à l’exploration du champ littéraire du temps mais aussi les débuts inattendus d’un auteur qui sera ensuite lié à un certain type de réalisme diffusé, en France, sous le Second Empire.

Michela Lo Feudo a soutenu une thèse sur Champfleury et elle est l’auteur de publications portant notamment sur le rapport entre écriture réaliste et formes artistiques populaires ou non-légitimées (caricature, illustration, pantomime).

Sandrine Berthelot a soutenu et publié une thèse consacrée notamment aux écrivains de la Bohème sous le Second Empire et elle est l’auteur de l’édition des Scènes de la vie de bohème de Murger aux éditions GF Flammarion (2012).

Aude Déruelle est spécialiste de l’oeuvre de Balzac. Ses recherches récentes portent sur : les représentations de l’histoire (roman, théâtre, historiographie, peinture) ; écrire la Révolution française.

