Texte iconographique en couleurs de 32 pages

Edition présentée et annotée par Evanghélia Stead et Eric Walbecq



Les lettres de Jean Lorrain à Jérôme Doucet présentées dans cette édition sont inédites. Écrites dans les

dernières années de sa vie, elles ouvrent un nouveau chapitre dans nos connaissances : elles montrent son

intérêt pour la forme éditoriale de ses textes ; elles parlent de la publication de ses contes dans la Revue

Illustrée, de l’usage des tirés à part offerts en cadeau, et de ses efforts pour donner une belle édition des

Princesses d’Ivoire et d’Ivresse.

Si Lorrain est à présent mieux connu, Jérôme Doucet, son correspondant, reste un auteur et homme du

livre à découvrir. Secrétaire talentueux de revue et écrivain reconnu en son temps, ce grand bibliophile

accorda un soin inégalé à la composition et à la mise en pages de ses propres textes et ceux des autres. Les

lettres que lui adressa Lorrain sont le reflet de sa constante quête de la perfection, mais aussi le témoignage

d’une amitié jusque-là insoupçonnée.

Le volume est enrichi de nombreux documents annexes qui complètent cette relation. Un soin

particulier est apporté dans la riche iconographie qui propose des images très peu connues.

*

