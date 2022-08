Tout au long de sa carrière littéraire, Barbey d’Aurevilly fut un collaborateur assidu de la presse de son temps et un critique redouté. Au Nouvelliste, au Pays, au Réveil, au Constitutionnel, à Triboulet, il fut l’observateur attentif de l’actualité éditoriale, des nouvelles productions dramatiques et, plus généralement, de la vie sociale, politique et intellectuelle. Cet aspect de son activité littéraire lui importa assez pour qu’il éprouve le désir de recueillir en volumes un grand nombre de ses études critiques. Interrompue en 1889 par sa disparition, cette entreprise éditoriale fut poursuivie par son amie Louise Read qui porta à près de quarante le nombre des recueils édités, formant ainsi un vaste ensemble du plus grand intérêt pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature du XIXe siècle et à l’histoire des idées.

Depuis leur édition originale, les titres concernés n’avaient, pour la plupart, jamais été réédités. Les vingt-six volumes du vaste ensemble formé par Les Œuvres et les Hommes avaient certes été réimprimés en 1968 par Slatkine Reprints d’après le texte de l’édition originale. Mais, avant que ne soit commencée l’entreprise éditoriale dont voici la huitième et avant-dernière livraison, on ne disposait pas d’une édition savante intégrale des textes critiques de Barbey, incluant les cinq livraisons du Théâtre contemporain, les titres non recueillis dans Les Œuvres et les Hommes – Du dandysme et de George Brummell, Les Prophètes du passé, Victor Hugo, Les Quarante médaillons de l’Académie, Goethe et Diderot, Les Ridicules du temps, Les Vieilles Actrices, Le Musée des Antiques, Polémiques d’hier, Dernières polémiques – et les articles donnés dans la presse, mais jamais repris en recueil.

Table des matières

I. DU DANDYSME ET DE GEORGE BRUMMELL

Introduction, par Alice De Georges

Notice

Éditions

Établissement du texte

Dédicace de l’édition de 1845

Dédicace de l’édition de 1861

Préface de l’édition de 1861

Du dandysme et de George Brummell

Un dandy d’avant les dandys

Annexe. Lauzun

Variantes



II. LES PROPHÈTES DU PASSÉ

Introduction, par Pierre Glaudes

Notice

Préface de la seconde édition

À Madame la baronne Almaury de Maistre

Introduction



Les prophètes du passé

I. Joseph de Maistre

II. De Bonald

III. Chateaubriand

IV. Lamennais

Épilogue

Un cinquième prophète. Saint-Bonnet

Conclusion

Appendice

Mémoires politiques et correspondance diplomatique de Joseph de Maistre, par Albert Blanc

Œuvres posthumes de Lamennais – La correspondance

Variantes



III. VICTOR HUGO

Introduction, par Marie-Caherine Huet-Brichard

Notice



Les Misérables

Préface

I. Fantine

II. Cosette

III. Marius

IV. L’idylle de la rue Plumet et l’épopée de la rue Saint-Denis

V. Valjean

VI. Les mameloucks de Victor Hugo

Variantes

IV. LES QUARANTE MÉDAILLONS DE LʼACADÉMIE

Introduction, par Catherine Mayaux

Notice

I. M. Le duc de Broglie

II. M. Le prince de Broglie

III. M. Le comte de Carné

IV. M. Cousin

V. Monseigneur Dupanloup

VI. M. Saint-Marc Girardin

VII. M. de Montalembert

VIII. M. de Rémusat

IX. M. Sylvestre de Sacy

X. M. Dupin

XI. M. Alfred de Vigny

XII. M. Octave Feuillet

XIII. M. Vitet

XIV. M. Mignet

XV. M. Thiers

XVI. M. de Barante

XVII. M. Ampère

XVIII. M. Le duc de Noailles

XIX. M. de Pongerville

XX. M. de Falloux

XXI. M. Viennet

XXII. M. Victor Hugo

XXIII. M. Ponsard

XXIV. M. Victor Laprade

XXV. M. Villemain

XXVI. M. Prosper Mérimée

XXVII. M. Empis

XXVIII. M. Jules Sandeau

XXIX. M. Berryer

XXX. M. Émile Augier

XXXI. M. Lebrun

XXXII. M. Désiré Nisard

XXXIII. M. Flourens

XXXIV. M. de Lamartine

XXXV. M. Guizot

XXXVI. M. Le comte de Ségur

XXXVII. M. Patin

XXXVIII. M. Ernest Legouvé

XXXIX. M. Dufaure

XL. M. Sainte-Beuve

Variantes



V. GOETHE ET DIDEROT

Introduction, par France Marchal-Ninosque

Notice



Introduction

Goethe

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Chapitre VIII



Diderot

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre VII

Note. Entretiens de Goethe et d’Eckermann

Variantes



VI. LES RIDICULES DU TEMPS

Introduction, par Laurence Claude-Phalippou

Notice

Préface

I. La Comédie de la critique

II. Les Photographies et les biographies

III. Les Chats de la critique

IV. Les Chroniqués

V. Le Cabotinisme

VI. Les Effacés

VII. Les Chroniqueurs

VIII. Les Bas-Bleus

IX. L’Abbé Sosie

X. Les Marchands de ruban

XI. La Bêtise de la littérature dramatique

XII. Madame de Maquerelas-Major

XIII. La Littérature qui mange

XIV. Une boîte aux gifles à Paris

XV. L’Ère des servantes

XVI. Les Lâcheurs

XVII. Les Chevaliers de la Table Ronde au XIXe siècle

XVIII. Et surtout pas d’ennui

XIX. Les Petits Ventres

XX. La Littérature du tabac

XXI. Les Conférences

XXII. Les Parents pieux

XXIII. Le Journalisme

XXIV. Les Lauréats d’Académie

XXV. Les Blagueurs en littérature

Variantes



VII. LES VIEILLES ACTRICES. LE MUSÉE DES ANTIQUES

Introduction, par Mathilde Bertrand

Notice

Note de l’éditeur

À Léo Trézenik

Préface



Les Vieilles actrices

Chapitre I. Laferrière

Chapitre II. Thérésa

Chapitre III. Mademoiselle Déjazet

Chapitre IV. Mademoiselle Duverger

Chapitre V. Mademoiselle Adèle Page

Chapitre VI. Berryer



Le Musée des antiques

Chapitre VII. Rossini-Auber

Chapitre VIII. M. de Saint-Georges

Chapitre IX. Le duc de Brunswick

Chapitre X. M. Feuillet de Conche

Chapitre XI. M. le vicomte de la Guéronnière

Chapitre XII. M. Taylor

Antiques et Bleues

Chapitre XIII. Mme Niboyet

Chapitre XIV. Mme Bosquet

Chapitre XV. Mme Olympe Audouard

Chapitre XVI. Mme André Léo

Chapitre XVII. Encore Mme Bosquet

Chapitre XVIII. Mme Ancelot

Chapitre XIX. Mme Louise Collet

Chapitre XX. Mme George Sand

Chapitre XXI. Auguste Barbier 3

Chapitre XXII. Philarète Chasles

Chapitre XXIII. Un jeune antique : Prévost-Paradol

Variantes





VIII. POLÉMIQUES DʼHIER

Introduction, par Pierre Glaudes

Notice

I. Lettre à M. Grégory Ganesco, directeur du Nain jaune

II. Les Réfractaires, par M. Jules Vallès

III. À M. Grégory Ganesco, directeur du Nain jaune

IV. L’Affaire Clémenceau, par M. Alexandre Dumas fils

V. M. Henri Rochefort

VI. Les faux-nez littéraires

VII. Encore un enterrement

VIII. Réponse à M. Ganesco

IX. Une vue d’histoire

X. MM. Prévost-Paradol, E. de Girardin, Louis Blanc

XI. Les revues de fin d’année

XII. M. Jules Favre à la salle Valentino

XIII. Les petits hurleurs de liberté

XIV. Une promotion

XV. Emplâtres et dérivatifs

XVI. Résultat

XVII. Une seconde invitation

XVIII. Les vieilles baraques de Paris

XIX. Les libres-penseuses

XX. La dernière consigne !

XXI. Le jubilé napoléonien

XXII. Les moralistes électoraux

XXIII. Les revenants

XXIV. Le vis-à-vis définitif

XXV. Hic jacent !

XXVI. La morale de tout cela !

XXVII. La province électorale

XXVIII. Le dossier dans l’histoire du gouvernement personnel

XXIX. Grandeur et décadence du gouvernement personnel

XXX. Les momies parlementaires

XXXI. Histoire contemporaine

XXXII. Les dynasties démocratiques

XXXIII. Le pétard Michelet

XXXIV. Un naturaliste de plus

XXXV. Histoire contemporaine. Le duel tombé en quenouille

XXXVI. Histoire contemporaine

XXXVII. Les deux Pères de la Paix

XXXVIII. Une réponse. À Monsieur le directeur du Gaulois

XXXIX. Histoire contemporaine. Le surlendemain de l’Amnistie

XL. Le lion mort

XLI. Les assassins contre les rhéteurs. Tropmann contre Jules Simon

Variantes



IX. DERNIÈRES POLÉMIQUES

Introduction, par Marie-Catherine Huet-Brichard

Notice

Prière d’insérer

I. Mazzini

II. La cuvette de Sainte-Beuve

III. La généreuse jeunesse

IV. Les enfants juges

V. Les amnistiards

VI. Un rural écarlate

VII. Un poète prussien

VIII. Une page d’histoire ancienne dans l’histoire moderne

IX. Encore un signe du temps

X. Une balayeuse

XI. La préface de L’Ami des femmes

XII. Littérature rouge

XIII. Lettres à la Princesse

XIV. Les bottes de foin

XV. Les électeurs Barodet à l’Odéon

XVI. Le pape Pie IX

XVII. Aristophane à Paris

XVIII. Le Robespierre des honnêtes gens

XIX. La Montagne conservatrice

XX. Les dames de la Halle

XXI. Le moment

XXII. L’Académie sans candidats

XXIII. El Rey Netto

XXIV. La Colonne

XXV. Les singes à l’Académie

XXVI. Les petits grands hommes

XXVII. L’ordre moral

XXVIII. Les pèlerinages

XXIX. À Monsieur de Gastyne administrateur du Triboulet

XXX. Des causes du succès de Jean Baudry

XXXI. Ignotus ignotum invocat

XXXII. Un homme plus grand que son fauteuil

XXXIII. Les bas-bleus de la République

XXXIV. Le puits artésien des petits papiers

XXXV. Les filles

XXXVI. La Légion d’honneur

XXXVII. Le catholicisme insulté

XXXVIII. Les moutons de Panurge du crime

XXXIX. Le tremblement

XL. Sans dot

XLI. Le génie dans l’obscurité

XLII. Les bébés sous la République

XLIII. Tout est perdu… fors l’honneur !

XLIV. Le régicide universel

XLV. La religion d’État de la République

XLVI. Les bourreaux taquins de la République

XLVII. Le fanatisme moderne

XLVIII. Bas-bleus et ratés

XLIX. Paul et Virginie au Figaro

Variantes

Index des noms de personnes et de personnages

Index des œuvres