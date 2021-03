Intercripol. Revue de critique policière, n° 2

ISSN : 27253236.

Ce numéro comprend notamment un grand dossier collectif sur Georges Perec, centré sur son dernier et mystérieux roman inachevé, "53 jours". Il met également la littérature des XIXe et XXe siècles à l'honneur, avec des enquêtes sur les soeurs Brontë, Stendhal, Balzac, Mérimée, Henry James et Giono. À noter également, la réouverture du dossier Baskerville, résolu en 2008 par Pierre Bayard, avec des élèves de lycée, par notre détective médiéviste tout-terrain S. Delale.

Le cinéma n'est pas oublié dans les publications de nos membres, avec une enquête sur Cruising, un ouvrage sur les adaptations de Boris Vian co-dirigé par notre bureau australien, et une enquête de C. Julliot sur les liens cachés entre les personnages des contes de fées de Cocteau et de Demy, paru dans un dossier dirigé par R. Atzenhoffer (U. de Strasbourg) de la revue Cult-express.

SOMMAIRE DU NUMERO 002

Avant-propos :

"Déconfiner la lecture", par Maxime Decout et Caroline Julliot.

A. Nos grands dossiers (enquêtes collectives)

I. Contre-enquêtes sur Georges Perec

Avant Propos :

Sur "53 jours" :

"Rendons à GP ce qui est à GP, et à CB ce qui est à CB" : première piste de critique policière sur un roman-énigme, par Cédric Bachellerie (2006)

Sur d'autres romans :

L'homme, l'œuvre et la CIA :

II. Réouverture de l'affaire du chien des Baskerville : une enquête policière et pédagogique, par Sarah Delale (FNRS/Université de Louvain)

Et, enfin :

B -Investigations solitaires

Littérature

"Thinking outside the box" (sur "La Vénus d'Ille", de Mérimée), par Uri Eisenzweig (Rutgers University)

​Sucre, café et assassinats dans Eugénie Grandet de Balzac, par David Keclard (Paris 3)

Affaires familiales et criminelles : le dossier Brontë, par Jessy Neau (U. de Mayotte)

La tragédie du travesti : "La Vraie chose à faire" de Henry James, par Emma Burston (Rutgers University)

Un Roi sans divertissement : les fausses preuves du roman, par Marie-Nil Chounet (Paris 8)

Cinéma

Cold case à Hollywood, par Fabien Jacquard (sur un film de William Friedkin)

Varia : avis de publication

