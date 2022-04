En passant au crible les textes et leurs styles, linguistes et statisticiens mènent l’enquête grâce à la stylométrie. Cette méthode d’investigation révolutionnaire qui prend ses sources chez les scribes de Galilée, s’est solidifiée il y a plus d’un demi-siècle dans les couloirs de Harvard avant d’arriver dans nos tribunaux. L’objectif ? Identifier qui se cache derrière n’importe quel texte.

De César à Shakespeare, en passant par les complotistes de l’affaire QAnon, Elena Ferrante ou encore le corbeau de l’affaire Grégory, la stylométrie n’épargne rien ni personne... au point d’élucider certains des plus vieux cold cases et mystères de l’histoire. Pour le meilleur – et pour le pire ?

CHAPITRE 1

La stylométrie au service des plus vieux cold cases de l’histoire

L’affaire de la Bible

L’affaire Homère

CHAPITRE 2

En quête des auteurs disparus

L’affaire César

L’affaire des troubadours et des trouvères

L’affaire Chrétien de Troyes

L’affaire du Roman de la Rose

CHAPITRE 3

De Shakespeare à Molière : la malédiction des comédiens poètes

L’affaire Shakespeare

L'affaire Molière

CHAPITRE 4

Le masque et la plume .

Bienvenue chez les AA

L’affaire Emily Brontë

L'affaire Colette

L’affaire Elena Ferrante

CHAPITRE 5

American crime stories

L’affaire Unabomber

L’affaire Charlene Hummert

CHAPITRE 6

Le style sur le banc des accusés

L’affaire Kurt Cobain

L'affaire QAnon

L’affaire Grégory

L’affaire « OMAR M’A TUER »