Anthropologie et poésie. L’effondrement du symbolique

Francis Affergan

CNRS Éditions 2020.

272 p.

25,00 €

EAN : 9782271130648

Parmi toutes les crises dont il est question aujourd’hui, celle du langage, et du symbolique sur lequel il repose, est la moins étudiée. Elle concerne pourtant notre capacité à dire le monde.

À première vue, les langues de l’anthropologie et de la poésie paraissent lointaines et inconciliables. Pourtant, elles visent toutes deux à nous représenter les choses, à les faire voir, et à rendre présent le monde. Ethnologues et poètes se rejoignent sans cesse dans leur quête d’un contact direct des réalités. Tous ont voulu échapper au carcan des cadres discursifs.

Une poétique savante de l’anthropologie est possible, à travers un va-et-vient où les sons, les sens et la symbolique auraient toute leur place.

Anthropologue, spécialiste de la Martinique et des cultures créoles, Francis Affergan a publié un recueil de poèmes remarqué (Souffle accouru, 2015). Il est professeur émérite à l’Université de Paris.