Erckmann-Chatrian, Œuvres,

éd. Noëlle Benhamou,

Paris, Les Belles Lettres, 2020, 1500 p. (49 euros)

ISBN 978-2-251-45111-4

Peu de lecteurs connaissent encore Erckmann-Chatrian. Appréciés de George Sand et d’Alphonse de Lamartine, défendus par Victor Hugo, ils ont subi le sort des auteurs édités par Hetzel : désignés comme des écrivains régionalistes s’adressant uniquement à la jeunesse, ils sont passés de mode.

Après avoir paru dans la Bibliothèque verte et sous forme d’extraits dans les manuels scolaires, leurs romans ont été oubliés.

Pourtant, Émile Erckmann (1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890), auteurs lorrains, figurent parmi les écrivains les plus lus du XIXe siècle.

Avec pour cadre la vie quotidienne d’une campagne reculée, celles des environs de Phalsbourg puis des petits villages de Lorraine et des Vosges, leurs écrits abondent de menus faits recueillis auprès des villageois. Mais ce réalisme alors en vogue s’y trouve nettement infléchi par un idéalisme volontaire voire optimiste : « il faut que tout soit un peu idéaliste, car la réalité plate, telle qu’on la comprend et qu’on la pratique aujourd'hui est très assommante » confie Erckmann. Leur prose s’en trouve enrichie à la fois de considérations métaphysiques, du recours à l’étrange et au fantastique mais aussi d’un didactisme républicain. Leur devise pourrait être « édifier et instruire ».

La présente édition annotée de leurs œuvres comprend trois recueils de contes – Contes fantastiques (1860), Contes de la montagne (1860) et Contes des bords du Rhin (1862) – et trois romans – L’Ami Fritz (1864), Histoire d’un conscrit de 1813 (1864), Waterloo (1865)

Elle reprend la première édition de chaque œuvre en volume et est accompagnée d’une introduction générale, de notices pour chaque partition, de notes explicatives, d’un dictionnaire des personnages et d’une bibliographie, d’une chronologie et d’index.

Feuilleter l'ouvrage…

Noëlle Benhamou est Maître de Conférences en langue et littérature françaises (Université de Picardie Jules Verne) et chercheuse au CERCLL/Roman & Romanesque (EA 4283, Amiens). Spécialiste de la littérature du XIXe siècle, en particulier de Maupassant auquel elle a consacré sa thèse et de nombreux travaux, elle s’intéresse également à l’œuvre d’Erckmann-Chatrian qu’elle tente de faire revivre. Elle a écrit sur eux une vingtaine d’articles et a créé en 2009 le premier site consacré aux deux Lorrains : http://www.erckmann-chatrian.eu

Table des matières

Contes fantastiques

L’Esquisse mystérieuse

Gretchen

Entre deux vins

La lunette de Hans Schnaps

Crispinus ou l’histoire interrompue

Le rêve de mon cousin Élof

L’Oreille de la chouette

Les fiancés de Grinderwald

Le combat de coqs ou le hibou de la synagogue

La montre du doyen

Les trois âmes

Le sacrifice d’Abraham

Hans Storkus

L’Araignée crabe



Contes de la montagne

Une nuit dans les bois

Le tisserand de la Steinbach

Le violon du pendu

L’héritage de mon oncle Christian

Hugues-Le-Loup

Pourquoi Hunebourg ne fut pas rendu

Le bouc d’Israël

Le combat d’ours



Contes des bords du Rhin

Myrtille

Mon illustre ami Selsam

La pêche miraculeuse

Le trésor du vieux seigneur

La reine des abeilles

Le Talion

Le blanc et le noir

La voleuse d’enfants

Le cabaliste Hans Weinland



L’ami Fritz



Histoire d’un conscrit de 1813



Waterloo



Chronologie

Bibliographie des œuvres d’Erckmann-Chatrian

Index des noms propres

Dictionnaire des personnages fictifs

Bibliographie critique sélective