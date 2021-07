Emmanuelle Tabet

Méditer plume en main. Journal intime et exercice spirituel

Paris, Classiques Garnier, coll. Confluences, 2021

EAN : 9782406114178 — 624 € — 58 €

Cet essai est une méditation, à travers les grands journaux d’écrivains, sur l’écriture intime comme éthique et esthétique de l’existence, pratique à la fois philosophique et thérapeutique destinée à transformer sa manière de vivre à travers une attention quotidienne à soi et à ses propres valeurs.

Table des matières…