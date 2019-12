André Gide, Ernst Robert Curtius. Correspondance (1920-1950)

Édition : Peter Schnyder et Juliette Solvès

Paris, Classiques Garnier, "Bibliothèque gidienne", 2019

*

Prix : 32 euros

ISBN : 9782406093176

*

Présentation de l'ouvrage

Au chapitre des correspondances entre grands hommes de lettres, ce volume trouve légitimement sa place. Le célèbre écrivain français nobélisé André Gide (1869-1951) et le romaniste allemand Ernst Robert Curtius (1886-1956), personnalité complexe d'une érudition rare, inaugurent en 1920 un lien épistolaire aux sujets multiples : la littérature et l'écriture bien évidemment, mais aussi les rapports tumultueux entre les pays respectifs, à peine sortis de la Première Guerre mondiale, le débat politico-culturel en général, ou encore la traduction. La finesse des analyses critiques de l'un comme de l'autre atteint ici une qualité et une saveur qui nourrissent des échanges riches et passionnants, étalés sur trente années.

