Annales Benjamin Constant, n° 50 : "Objets iconophores du politique au tournant des Lumières" (dir. G. Poisson)

Les objets iconophores du politique apparaissent, aux côtés de la presse et des brochures, des caricatures et des chansons, comme un des canaux de diffusion des débats idéologiques en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles.

Les contributions regroupées dans ce volume des Annales Benjamin Constant dirigé par Guillaume Poisson (Institut Benjamin Constant) portent sur la production et la circulation de ces objets en France et en Suisse au tournant des Lumières. Cartes à jouer et éventails, parures et tabatières, mais aussi tatouages et papiers peints, permettent de cerner, sous un angle original, la politisation d’une société ou d’un individu, et d’identifier autrement les stratégies politiques qui se mettent en place à l’ère des révolutions.

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Sommaire

Guillaume Poisson - Avant-propos

Emmanuel Fureix – Objets iconophores et politisation populaire en France : approches historiques du premier XIXesiècle

Léonard Burnand – Le vent de l’histoire : Necker dans les éventails révolutionnaires

Charlotte Guinois – Les cartes à jouer comme support des changements politiques en France de la Révolution à l’Empire

Catherine Lanoë – Matérialité, technique et construction du politique : quelques remarques sur des articles de parure entre Lumières et Révolution

Guillaume Poisson – Tabatière contre tabatière : tabagie et opinion politique sous la Restauration

Pierre Triomphe – La naissance d’un nouveau corps politique ? Usages du tatouage partisan et regards sur cette pratique en France durant le premier XIXe siècle (1814-1871)

Helen Bieri Thomson – L’arbalète au salon ou lorsque Guillaume Tell fait irruption dans les intérieurs de la bourgeoisie : entre exaltation romantique et revendication politique