1 poste d’assistant-e en littérature russe (Genève)

LE DEPARTEMENT D’ÉTUDES MÉDITERRANÉENNES SLAVES ET ORIENTALES (MESLO) de l'Université de Genève

met au concours :

1 poste d’assistant-e en littérature russe

Conditions :

Être en possession d’une maîtrise en littérature russe ou d’un titre jugé équivalent. S’engager à inscrire une thèse dans le domaine de la littérature russe au sein du département MESLO sous la direction de la professeure Tatiana Smolyarova. Posséder une excellente maîtrise du russe et du français.

Cahier des charges :

Il s’agit d’un poste à 70% qui passera à 100% dès la troisième année.

Le/la titulaire consacrera la moitié de son temps de travail à la réalisation de sa thèse de doctorat. Il/elle sera chargé-e d’un enseignement de deux heures hebdomadaires (sauf durant un semestre de décharge, au cours de la première ou de la deuxième année du mandat). Il/elle devra en outre participer à la correction de travaux, à l’encadrement des étudiant-es, aux activités scientifiques et aux tâches d’administration de l’Unité de russe.

Traitement :

Salaire annuel brut : CHF 47'850 en 1ère année pour un taux d’activité de 70% (position 8/4 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève). Le maximum du traitement est atteint après 4 annuités doubles (CHF 81'246 par an à un taux d’activité de 100% en position 8/12 de l’échelle des traitements).

Entrée en fonction : 1er août 2026

Durée du mandat :

Les assistant-es sont nommé-es pour une première période de 2 ans ; la nomination est renouvelable pour deux périodes successives, respectivement de 2 ans et de 1 an.

La première année de la fonction constitue une période d'essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de service moyennant le respect d'un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois.

Documents requis et délai pour le dépôt des candidatures :

• une lettre de candidature qui inclut une description de la motivation et des expériences pertinentes pour le poste,

• un curriculum vitae accompagné d’une copie des diplômes,

• une liste de personnes de références (seulement les adresses email).

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La candidature et les documents doivent être compris dans un seul document pdf et parvenir à la professeure Tatiana Smolyarova à l’adresse électronique Tatiana.Smolyarova@unige.ch avant le 15 avril 2026.

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les candidatures féminines.