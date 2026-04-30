Poste de Professeur-e en philosophie moderne et contemporaine (Université de Fribourg)

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste de

Professeur-e en philosophie moderne et contemporaine (succession Gianfranco Soldati)

Le/La candidat-e est titulaire d’un doctorat. Une habilitation ou des travaux jugés équivalents sont souhaités. Il/Elle possède les compétences scientifiques requises pour enseigner et diriger des travaux au niveau Bachelor et Master ainsi que pour encadrer des thèses de Doctorat.

Le/La candidat-e dispose de publications scientifiques de rayonnement international dans le domaine concerné et d’une expérience dans l’enseignement académique. Il/Elle s’engage à s’intégrer dans le Département de philosophie, dans la Faculté des lettres et des sciences humaines, aux niveaux de l’enseignement, de la recherche et de l’administration ainsi qu’à diriger des projets de recherche et d’obtenir des moyens tiers.

Le/La candidat-e est spécialiste dans l’une des deux périodes et a effectué des recherches dans l’autre. Il/Elle devra posséder les compétences nécessaires pour assurer un enseignement complet et de haut niveau portant sur la philosophie allant du XVIIe au XXIe siècle. Il/Elle contribuera au profil d’excellence de la recherche du Département de philosophie. Il/Elle sera à même d’envisager des perspectives interdisciplinaires avec d’autres départements et instituts de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Des compétences avérées dans la réflexion sur l’intelligence artificielle et/ou les humanités numériques bénéficieront d’un traitement prioritaire.

Au sein du Département de philosophie à Fribourg, chaque titulaire enseigne à parts égales en français et en allemand. Le titulaire du poste doit dès l’entrée en fonction être en mesure d’assurer l’enseignement dans au moins l’une des deux langues. Des connaissances de la deuxième langue (niveau B1 oral) sont attendues. Le cas échéant, elles doivent être acquises dans les deux ans suivant l’entrée en fonction.

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L’entrée en fonction est prévue au 1er février 2027.

Le dossier de candidature sera muni des documents suivants : curriculum vitae, diplômes universitaires, lettre de motivation, liste des publications, des projets de recherches et des expériences dans l’enseignement, et cinq publications (dont une ou deux monographies) en format pdf. Il sera adressé jusqu’au 28 juin 2026 en format électronique (si nécessaire par lien de téléchargement) au Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines à jobs-lettres@unifr.ch.

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes, l'Université de Fribourg encourage vivement les candidatures féminines. En tant que membre de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), l'Université de Fribourg met l'accent sur l'évaluation qualitative des résultats académiques et sur la transparence des processus.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser au Prof. Emmanuel Alloa, Département de philosophie, Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg (Suisse).

E-mail : emmanuel.alloa@unifr.ch