Revue d’études proustiennes 2026 – 1, n° 23. Marcel Proust et la mort

Sous la direction de Thomas Klinkert, Wolfram Nitsch et Jürgen Ritte

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d’études proustiennes », n° 23, 2026.

La Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.

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