Revue
Nouvelle parution
Revue d’études proustiennes 2026 – 1, n° 23 :

Revue d’études proustiennes 2026 – 1, n° 23 : "Marcel Proust et la mort"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue d'études proustiennes", 2026
  • EAN : 9782406203285
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20405-3
  • ISSN : 2430-9176
  • Numéro : 23
  • 310 pages
  • Prix : 39EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Revue d’études proustiennes 2026 – 1, n° 23. Marcel Proust et la mort

Sous la direction de Thomas Klinkert, Wolfram Nitsch et Jürgen Ritte

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d’études proustiennes », n° 23, 2026.

La Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.

Sommaire