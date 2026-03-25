Cahiers Saulnier, n° 43 : "Père et fils à la Renaissance" (dir. Christine Bénévent, Michel Jourde & Jean-Charles Monferran )
Selon l’Histoire des pères et de la paternité dirigée par Daniel Roche et Jean Delumeau (1990), la Renaissance a marqué une étape fondamentale dans l’histoire des pères. S’y trouvaient alors réunies les conditions nécessaires, qu’elles soient juridiques, religieuses ou sociales, à un « âge d’or de la monarchie paternelle » qui s’épanouirait à l’âge classique, avant que la Révolution ne vienne « coup[er] la tête à tous les pères de famille » (Balzac). L’historiographie récente a toutefois permis de nuancer cette histoire, en reconsidérant la situation dans la période médiévale comme en tenant compte de l’apport des études de genre, qui ont permis de mieux comprendre les modes de construction des identités masculines. Elle a enfin bénéficié du fait que cet objet d’étude n’a cessé de se diversifier en étant investi par des chercheurs issus de champs disciplinaires très différents. L’ouvrage, qui réunit seize contributions de spécialistes de littérature, d’histoire et d’histoire de l’art de la Renaissance, se propose d’interroger la singularité de la relation père-fils à cette époque en France et, plus généralement, en Europe. Il souligne à la fois les différentes formes prises par cette relation – biologique, spirituelle, patrimoniale, adoptive, légitime ou illégitime – et la variété qu’offrent les modalités de sa représentation, littéraire ou iconographique.
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Sommaire
Introduction
Christine Bénévent, Michel Jourde & Jean-Charles Monferran
PREMIÈRE PARTIE - Autorité, sensibilité, ressemblance
La paternité hermaphrodite d’Adam dans Microcosme de Scève (1562)
Zoé Weil
Tel père, tel fils : enjeux et représentations de la ressemblance paternelle
Elena Perez
La rivalité amoureuse entre père et fils dans les Histoires tragiques
Marianne Closson
« Jamais l’homme de bien ne contredit son Pere » : Hector désobéissant chez Montchrestien (1604)
Nina Hugot
Affection, douleur et transmission paternelles : l’épicède adressé par Johann Stigel
à Lucas Cranach après le décès prématuré de son fils aîné (1538)
Virginie Leroux
DEUXIÈME PARTIE - Paternités réelles et symboliques
L’œuvre d’un père. Bâtir et pérenniser une dynastie de hauts commis à la Renaissance
Damien Fontvieille
De Ludovic à Maximilien Sforza : tourner la page des générations
Fabien Lacouture
Pères, fils et mères dans les Colloquia scholastica de Mathurin Cordier
(Genève, Henri Estienne, 1564)
Martine Furno
« Quand je pourroy me faire craindre, j’aimeroy encore mieux me faire aymer »
(Essais, II, 8). Pères, précepteurs et tyrans d’Érasme à Marie de Gournay
Blandine Perona
Une question de génération ? Les réformateurs (Calvin, Luther, Bèze) fils et pères
Olivier Millet
« Le tout vient du Pere » : devenir Père au Brésil selon Yves d’Évreux
Géraldine Méret
TROISIÈME PARTIE - Filiations des hommes de lettres
L’impossible vie de Giovanni Petrarca
Étienne Anheim
Tu quoque mi fili, Cardan, père(s) et fils
Grégoire Holtz
Jean d’Aubigné, « père de celuy qui escrit »
Julien Gœury
Faux pères et vrais fils chez les Fontaine (Charles et Jean)
Mathilde Vidal
Le rôle du père de Rabelais dans l’interprétation des chroniques
Neil Kenny
Bibliographie
Résumés
Index des noms
Association V. L. Saulnier
Activités de l’association V. L. Saulnier