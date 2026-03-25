Cahiers Saulnier, n° 43 : "Père et fils à la Renaissance" (dir. Christine Bénévent, Michel Jourde & Jean-Charles Monferran )

Selon l’Histoire des pères et de la paternité dirigée par Daniel Roche et Jean Delumeau (1990), la Renaissance a marqué une étape fondamentale dans l’histoire des pères. S’y trouvaient alors réunies les conditions nécessaires, qu’elles soient juridiques, religieuses ou sociales, à un « âge d’or de la monarchie paternelle » qui s’épanouirait à l’âge classique, avant que la Révolution ne vienne « coup[er] la tête à tous les pères de famille » (Balzac). L’historiographie récente a toutefois permis de nuancer cette histoire, en reconsidérant la situation dans la période médiévale comme en tenant compte de l’apport des études de genre, qui ont permis de mieux comprendre les modes de construction des identités masculines. Elle a enfin bénéficié du fait que cet objet d’étude n’a cessé de se diversifier en étant investi par des chercheurs issus de champs disciplinaires très différents. L’ouvrage, qui réunit seize contributions de spécialistes de littérature, d’histoire et d’histoire de l’art de la Renaissance, se propose d’interroger la singularité de la relation père-fils à cette époque en France et, plus généralement, en Europe. Il souligne à la fois les différentes formes prises par cette relation – biologique, spirituelle, patrimoniale, adoptive, légitime ou illégitime – et la variété qu’offrent les modalités de sa représentation, littéraire ou iconographique.

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Sommaire

Introduction

Christine Bénévent, Michel Jourde & Jean-Charles Monferran

PREMIÈRE PARTIE - Autorité, sensibilité, ressemblance

La paternité hermaphrodite d’Adam dans Microcosme de Scève (1562)

Zoé Weil

Tel père, tel fils : enjeux et représentations de la ressemblance paternelle

Elena Perez

La rivalité amoureuse entre père et fils dans les Histoires tragiques

Marianne Closson

« Jamais l’homme de bien ne contredit son Pere » : Hector désobéissant chez Montchrestien (1604)

Nina Hugot

Affection, douleur et transmission paternelles : l’épicède adressé par Johann Stigel

à Lucas Cranach après le décès prématuré de son fils aîné (1538)

Virginie Leroux

DEUXIÈME PARTIE - Paternités réelles et symboliques

L’œuvre d’un père. Bâtir et pérenniser une dynastie de hauts commis à la Renaissance

Damien Fontvieille

De Ludovic à Maximilien Sforza : tourner la page des générations

Fabien Lacouture

Pères, fils et mères dans les Colloquia scholastica de Mathurin Cordier

(Genève, Henri Estienne, 1564)

Martine Furno

« Quand je pourroy me faire craindre, j’aimeroy encore mieux me faire aymer »

(Essais, II, 8). Pères, précepteurs et tyrans d’Érasme à Marie de Gournay

Blandine Perona

Une question de génération ? Les réformateurs (Calvin, Luther, Bèze) fils et pères

Olivier Millet

« Le tout vient du Pere » : devenir Père au Brésil selon Yves d’Évreux

Géraldine Méret

TROISIÈME PARTIE - Filiations des hommes de lettres

L’impossible vie de Giovanni Petrarca

Étienne Anheim

Tu quoque mi fili, Cardan, père(s) et fils

Grégoire Holtz

Jean d’Aubigné, « père de celuy qui escrit »

Julien Gœury

Faux pères et vrais fils chez les Fontaine (Charles et Jean)

Mathilde Vidal

Le rôle du père de Rabelais dans l’interprétation des chroniques

Neil Kenny

Bibliographie

Résumés

Index des noms

Association V. L. Saulnier

Activités de l’association V. L. Saulnier