Georg Simmel, Écrits sur Rodin

Textes réunis par Matthieu Amat et par Denis Thouard

Georg Simmel (1858-1918) était un philosophe et sociologue très attentif à l'art de son temps. La sculpture de Rodin l'a particulièrement inspiré. Il publia dès 1902 une première étude (avant même celle de Rilke) et reprit régulièrement la question jusqu'à la mort de Rodin en 1917. Le paradoxe de cet art était selon lui d'installer le mouvement, propre à la moderni…Georg Simmel (1858-1918) était un philosophe et sociologue très attentif à l'art de son temps. La sculpture de Rodin l'a particulièrement inspiré. Il publia dès 1902 une première étude (avant même celle de Rilke) et reprit régulièrement la question jusqu'à la mort de Rodin en 1917. Le paradoxe de cet art était selon lui d'installer le mouvement, propre à la modernité telle qu'il l'avait analysée par sa Philosophie de l'argent, dans l'oeuvre plastique, la déportant constamment hors d'elle-même.

La reprise et l'approfondissement de ses arguments signale l'enjeu que représentait Rodin à ses yeux. Elle participe de son élaboration d'une pensée de Part originale. Pour Rodin, Simmel était, tout simplement, le "penseur" ... Le volume rassemble la totalité des écrits consacrés par Simmel à Rodin, leur correspondance ainsi que divers compléments permettant de retracer l'histoire captivante de cet échange.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cette édition :

"Rodin au plus près", par Paul Bernard-Nouraud (en ligne le 24 mars 2026)

L’édition, sous le titre Écrits sur Rodin, par Matthieu Amat et Denis Thouard des textes que Georg Simmel a consacrés à l’œuvre d’Auguste Rodin entre 1902 et 1917 rétablit un chaînon manquant dans la réception de cette dernière en langue allemande.