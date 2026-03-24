Bourse de recherche en Langue et Littérature française dans le cadre du projet NOMAD (Florence)

Financé par le Ministère italien de l’Université et de la Recherche dans le cadre d’un Starting Grant du programme Fonds Italien pour la Science, le projet NOMAD (Principal Investigator: Benedetta De Bonis) vise à constituer une équipe de spécialistes des langues et littératures européennes et asiatiques, qui étudieront la représentation littéraire et artistique des femmes des steppes entre Orient et Occident, du XIXe siècle à nos jours. Dans ce cadre, le/la bénéficiaire de la présente bourse de recherche sera chargé(e), d’une part, de constituer une base de données textuelle et iconographique et, d’autre part, d’étudier la circulation, en Europe occidentale (espaces français, anglais et italien), d’œuvres mettant en scène des figures féminines liées aux steppes, y compris dans une perspective intermédiale.

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Appel à candidatures pour la sélection d’un/une jeune chercheur/chercheuse, qui se verra confier une bourse de recherche (incarico di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010) en Langue et Littérature française, d’une durée de 12 mois – renouvelable jusqu’à trois ans au total – dans le cadre du projet FIS 2 NOMAD, porté par le Département FORLILPSI de l’Université de Florence.

La date limite de candidature est fixée au 10 avril 2026.

L’une des conditions pour présenter sa candidature est d’être titulaire d’un master obtenu depuis moins de 6 ans.

Texte complet de l'appel :

https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F006676147-UNFICLE-e0dd0d34-46b8-4113-8a8e-ec44c82fbb40-000.pdf