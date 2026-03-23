Savoirs en Prisme, n° 20 (2025) : "Représentations de l’intime dans l’Europe de la première modernité"

Sous la direction de Florence Dumora, Estelle Garbay-Velázquez, Cécile Iglesias, Florence Madelpuech-Toucheron, Christine Orobitg et Sarah Pech-Pelletier

Le Groupe de recherche sur l’intime aux XVIe et XVIIe siècles présente dans ce vingtième numéro de Savoirs en prisme le fruit de sa réflexion sur les formes, les stratégies, les enjeux et leurs transmissions dans les représentations de l’intime dans l’Europe de la première modernité. L’intime est envisagé, au fil de 12 études, dans la perspective, sans doute paradoxale, de la représentation ou de l’autoreprésentation qui implique une publicité de l’intime. Dès lors celui-ci s’inscrit dans un ensemble de tensions public-privé, visible-invisible, dedans-dehors qui correspondent au vécu de l’intime, à son expérience, et qui font par conséquent intervenir l’altérité voire l’intersubjectivité. Ce regard exogène sur l’intime saisi peut-être à son insu convoque des codes et des stratégies d’expression et de représentation.

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Structure du numéro

La pensée de l’intime dans les textes doctrinaux

L'intime dans les livres de raison, les journaux intimes et la correspondance

L'intimité dans la littérature

L'intimité dans la peinture et dans l'architecture