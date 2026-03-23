Jean Malaquais, Journal de guerre suivi du Journal du métèque (1939-1942)

Édition scientifique de Victoria Pleuchot.



Drôle de guerre pour le drôle de pistolet qu’est déjà Jean Malaquais lors de sa mobilisation en 1939, bien qu’apatride. Il dégaine son stylo pour pointer les réalités déplaisantes de la farce sinistre dont il n’est qu’un participant involontaire et non désiré. Grande gueule, il ne se mêle pas au troupeau, observe événements et congénères sans concession.

« Si jamais je me tire vivant de cette guerre dont je n’ai encore rien vu, je voudrais que mon témoignage ait le goût du sang vomi sur une feuille vierge que l’on donnerait à mâcher au lecteur. » (3 déc. 1939). Le mauvais prophète est aux avant-postes de la veulerie humaine racontée en un style vif et une verve toute célinienne. La guerre et le peuple le fascinent. L’individualiste et l’aristocrate dans l’âme sera à la fête pendant neuf mois avec entre autres les bons pères de famille grossiers et vulgaires dans les chambrées. La débâcle de juin 40 avec Kaldor vire à l’épique dans le pays occupé avant de rejoindre Paris pour ensuite fuir, encore et toujours.

De chair à canon, Malaquais devient gibier pourchassé, métèque à temps plein avec sa compagne Galy en raison de la politique de Pétain. Dans le Sud, il a pour ennemis la Gestapo, la police, les délateurs. Jean Giono et Varian Fry les secourent avant qu’ils ne quittent Marseille.

L’auteur en colère compose avec franc-parler un journal d’anthologie dont l’urgence reste intacte. Ce portrait de l’époque incite à réfléchir à la nature humaine confrontée aux temps agités, avec des choses pas agréables à dire, encore moins à lire, le vernis de la civilisation se craquelle si vite...

Un acte de résistance à toutes les guerres.

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Jean Malaquais, né à Varsovie en 1908, meurt à Genève en 1998. Apatride d’origine juive, opposant au stalinisme, romancier et essayiste, il obtient le prix Renaudot en 1939 pour Les Javanais devant Sartre. André Gide l’encourage à écrire et l’aide à fuir la France en 1942 . Acquérant la nationalité américaine, il rencontre Norman Mailer, devient son ami et traduit son premier roman, Les Nus et les Morts. Devenu professeur de littérature, il rédige une thèse sur Søren Kierkegaard. Il est aussi l’auteur de Planète sans visa et du Gaffeur.