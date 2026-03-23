2 postes d’assistant-e en littérature française, XVIe – XXIe s. (Univ. de Genève)

Le Département de littérature française moderne de l'Université de Genève

met au concours :



2 postes d’assistant-e en littérature française (XVIe – XXIe siècles)

Conditions :

Être en possession d’une maîtrise en littérature française (XVIe-XXIe siècles) ou d’un titre jugé équivalent au moment de l’entrée en fonction. Avoir soutenu son mémoire au moment de la candidature. Avoir un projet de recherche et s’engager à inscrire une thèse sous la direction d’un.e enseignant.e du Département. Le projet doit avoir été discuté avec l’enseignant.e.

Cahier des charges :

Il s’agit d’un poste à 7/10e qui passera à 10/10e dès la troisième année.

Le ou la titulaire consacrera la moitié de son temps de travail à la réalisation de sa thèse de doctorat.

Il ou elle sera chargé-e d’un enseignement de deux heures hebdomadaires (sur un seul semestre la

première année). Il / elle devra en outre participer à la correction de travaux, à l’encadrement des

étudiant.e.s, aux tâches d’administration et aux activités de recherche du département.

Traitement :

Fr 47'850 – par an en 1ère année à 7/10e (position 8/4 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève).

Le maximum du traitement est atteint après 4 annuités doubles (Fr 81'264 .—par an à 10/10e en

position 8/12 de l’échelle des traitements).

Entrée en fonction : 1er août 2026

Durée du mandat :

Les assistants sont nommé-es pour une période de deux ans ; la nomination est renouvelable pour deux périodes successives, respectivement de deux ans et un an.

La première année de la fonction constitue une période d’essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de service moyennant le respect d’un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d’un mois.

Documents requis et délai pour le dépôt des candidatures :

* lettre de candidature

* un curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes

* un relevé de notes

* le mémoire de master

* un exposé de recherche (thèse de doctorat) (de 2 à 5 pages)

La candidature et les documents doivent être compris dans un seul document pdf et parvenir à l’adresse électronique suivante : secretariat-framo@unige.ch avant le 5 mai 2026 à minuit. Aucun dossier papier ne sera accepté.

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.