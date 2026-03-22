Marc Calvini-Lefebvre, Comment penser les résistances de femmes au féminisme ?

Qu’est-ce qui peut pousser de jeunes femmes à mettre en ligne leurs selfies avec un message qui commence par ces mots : « I don’t need feminism because… » ? Si le site womenagainstfeminisim.com est sûrement une version radicale de l’hostilité de certaines femmes à un mouvement dont le fondement est pourtant la défense et protection de leurs droits, il n’est ni isolé, ni sans précédent. Partout où un mouvement féministe apparaît, la résistance qu’il rencontre est aussi le fait de très nombreuses femmes. Cette résistance revêt une intensité et des formes très diverses, de l’engagement antiféministe affirmé, à des positionnements plus timides que traduisent des affirmations du type « je ne suis pas féministe, mais… ». Pourquoi ce rejet, pourquoi ce malaise ? Comment penser ces résistances de femmes au féminisme ?

L’ambition de l’ouvrage est d’analyser de façon pluridisciplinaire la constitution de ces résistances sur lesquelles les savoirs demeurent profondément lacunaires. Il présente à cette fin des synthèses inédites en sociologie politique, histoire, littérature, psychologie sociale, sciences du discours et psychanalyse. Il propose également la première bibliographie pluridisciplinaire des travaux en langues française et anglaise spécifiquement consacrés à ces résistances afin de faire le point sur la recherche d’hier – ses catégories, ses corpus et ses méthodes – et d’esquisser les contours de celle de demain.

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Sommaire

Marc Calvini-Lefebvre, Introduction. Pourquoi « résistances » ?

Héloïse Michaud, Penser la question des résistances de femmes au féminisme. Un état des lieux de la sociologie politique.

Christine Bard, Les résistances de femmes aux féminismes. Une histoire à venir.

Margaret Gillespie, Comment penser les résistances de femmes au féminisme en littérature ?

Virginie Bonnot, Sandrine Redersdorff, Lola Girerd et Catherine Verniers, Résistances de femmes au féminisme. Un point de vue de la psychologie sociale.

Julie Abbou, Explorer les catégories discursives de « femmes » et de « féminisme ». Quel regard depuis les sciences du langage sur les résistances de femmes au féminisme ?

Fanny Chevalier, Les femmes, pas toutes féministes. Proposition d’éclairages psychanalytiques quant aux résistances de femmes au féminisme

Marc Calvini-Lefebvre, Actives, ordinaires, critiques – (s’) orienter (dans) la recherche sur les résistances de femmes au féminisme

Marc Calvini-Lefebvre, Conclusion. Mme Partington, la zone grise et le « féminisme populaire »

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Marc Calvini-Lefebvre est maître de conférences en civilisation britannique du XIXe siècle au Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA) d’Aix-Marseille Université, où il dirige l’équipe Women and the F-word.