Orages, n° 24 : "Les révolutions de la langue française. Littérature et culture 1760-1830" (dir. Jean-Christophe Abramovici, Élise Pavy-Guilbert)
Éditorial
Les révolutions de la langue française
Présentation
Par Jean-Christophe Abramovici et Élise Pavy-Guilbert
Analogie et rationalité pendant la Révolution
Par Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt
Mots nouveaux et « mots chéris » ou « vedettes » à la Révolution française : Brunot, Mercier, Reinhard
Par Daniel Droixhe
Quand dire la liberté et l’égalité, c’est faire la langue du peuple souverain : Le style plébéien de Gracchus Babeuf
Prêcher la Révolution, du Cercle social à la Conjuration des Égaux
Par Ronan Chalmin
Parler comme le peuple pour parler au peuple ? La presse populaire comme laboratoire linguistique (1789-1794)
Par Hélène Parent
Jean-Claude Gorjy, romancier sensible, au chevet de l’Ancien Régime : une déconstruction carnavalesque et contre-révolutionnaire de la langue de la Révolution
Par Huguette Krief
Stagnation, un mot, une image, la révolution d'une idée
Par Michel Delon
L’abus des mots (1789)
Édité et annoté par Jean-Christophe Abramovici
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Cahier d'Orages
Ultima Scripta. Lectures de la lettre posthume de Julie (La Nouvelle Héloïse, VI, 12), de Staël à Balzac
Par Nicolas Fréry
Entretien avec Barbara Cassin et Xavier North
Entretien avec Barbara Cassin, Xavier North,
Propos recueillis par Jean-Christophe Abramovici et Élise Pavy-Guilbert
Date de parution : 26/02/2026
Date de mise en ligne : 20/03/2026