Orages, n° 24 : "Les révolutions de la langue française. Littérature et culture 1760-1830" (dir. Jean-Christophe Abramovici, Élise Pavy-Guilbert)

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Éditorial

Par Jean-Christophe Igalens

Les révolutions de la langue française

Dossier

Présentation

Par Jean-Christophe Abramovici et Élise Pavy-Guilbert

Analogie et rationalité pendant la Révolution

Par Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt

Mots nouveaux et « mots chéris » ou « vedettes » à la Révolution française : Brunot, Mercier, Reinhard

Par Daniel Droixhe

Quand dire la liberté et l’égalité, c’est faire la langue du peuple souverain : Le style plébéien de Gracchus Babeuf

Par Jacques Guilhaumou

Prêcher la Révolution, du Cercle social à la Conjuration des Égaux

Par Ronan Chalmin

Parler comme le peuple pour parler au peuple ? La presse populaire comme laboratoire linguistique (1789-1794)

Par Hélène Parent

Jean-Claude Gorjy, romancier sensible, au chevet de l’Ancien Régime : une déconstruction carnavalesque et contre-révolutionnaire de la langue de la Révolution

Par Huguette Krief

Stagnation, un mot, une image, la révolution d'une idée

Par Michel Delon

Texte

L’abus des mots (1789)

Édité et annoté par Jean-Christophe Abramovici

et Élise Pavy-Guilbert

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Cahier d'Orages

Varia

Ultima Scripta. Lectures de la lettre posthume de Julie (La Nouvelle Héloïse, VI, 12), de Staël à Balzac

Par Nicolas Fréry

Entretien

Entretien avec Barbara Cassin et Xavier North

Entretien avec Barbara Cassin, Xavier North,

Propos recueillis par Jean-Christophe Abramovici et Élise Pavy-Guilbert

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Date de parution : 26/02/2026

Date de mise en ligne : 20/03/2026