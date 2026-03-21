Samuel Scheffler, Pourquoi se soucier des générations futures?

Traduit de l'anglais et préfacé par Benoit Gaultier.

Pourquoi faudrait-il que nous nous préoccupions – parfois au détriment de notre propre bien-être – des effets du changement climatique ? À cette question, la réponse la plus courante est que nous avons des raisons morales de nous soucier de nos descendants comme nous en avons à l’égard de nos proches, ou encore de celles et ceux qui vivent à l’autre bout de la planète. Le problème, souligne Samuel Scheffler, est qu’à moins d’être des héros moraux, ces raisons ont peu de chances de nous conduire à agir pour le bien des générations futures. Heureusement, montre-t-il, nous avons bien d’autres raisons de le faire. Et elles ont, quant à elles, le pouvoir de nous motiver à prendre – enfin – les mesures politiques qu’appellent les menaces particulièrement graves qui pèsent sur celles et ceux qui viendront après nous.

Samuel Scheffler est professeur de philosophie morale et politique à l’université de New York. Philosophe unanimement reconnu, il est l’auteur de sept ouvrages et de plusieurs dizaines d’articles portant sur des sujets aussi divers que la tolérance, l’égalité, le cosmopolitisme ou la portée morale des relations personnelles. Pourquoi se soucier des générations futures ? est son dernier ouvrage et le premier traduit en français.