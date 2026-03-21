Pascal Engel, Épistémologie pour une Marquise

Entretiens sur la philosophie et l’histoire naturelles qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux et à leur former l’esprit.

Deux personnages, la Marquise d’U*** et le chevalier d’E*** sont réunis à la campagne et se livrent à des entretiens sur les sciences et la philosophie naturelle. Ils passent en revue les principaux problèmes de la philosophie des sciences – la nature de la découverte, des faits, de la probabilité, le réalisme et l’instrumentalisme, fictions et expériences de pensée – et abordent quelques grands sujets de la science d’aujourd’hui – astronomie, chaos et hasard, objets quantiques, nature des entités mathématiques – et s’intéressent particulièrement à la biologie évolutionniste et à l’éthologie. Ils débattent des valeurs et des idéaux du savant et de la relation entre la science et la religion.

Un dialogue stimulant et souvent drôle qui traite des grandes interrogations à propos des sciences et des découvertes scientifiques, et de la nature et de l’importance du savoir.

Pascal Engel, philosophe, est l’auteur de Va savoir ! De la connaissance en général (2007); Les vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle (2019) et, chez Éliott, Les lois de l’esprit. Julien Benda ou la raison (nouvelle édition, 2023), et Foucault et les normes du savoir (2024).