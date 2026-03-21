Quinze ans après Fukushima : modèles éco-critiques et mémoire de la catastrophe (Édimbourg & en ligne)

Quinze ans après Fukushima :

modèles éco-critiques et mémoire de la catastrophe

International One-Day Colloquium

Friday 27th March 2026, 10am to 4pm

Place: 50 George Square, Project Room (Room 1.06)

University of Edinburgh / online

Programme

(All papers will last 30 minutes, with 15 minutes for questions)

10.10 Welcome by Fabien Arribert-Narce (University of Edinburgh)

10.15 Hervé Couchot (Sophia University, Tokyo), ‘Vers un nouvel “âge atomique”? Changements de paradigmes et continuités philosophico-politiques depuis Fukushima’ (online, in French)

11 Michaël Ferrier (Chuo University, Tokyo), ‘De l’atome au flocon : quels modèles éco-critiques au temps de Fukushima ? Une comparaison Nakaya-Richter' (in person, in French)

11.45 Élise Domenach (École Nationale Supérieure Louis-Lumière, Lyon), ‘Hamaguchi Ryusuke : la trilogie du Tohoku, matrice d’une écocritique cinématographique’ (in person, in French)

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 Julien Néel (Yale University), ‘Radiant Numinosity: Objects and Scales in Post-Fukushima Literature’ (in person, in English)

14.15 Akane Kawakami (Birkbeck, University of London), ‘Hideo Furukawa’s long walk’ (in person, in English)

15 - 15.30 Coffee break (in 40 George Square Café)

15.30 Michaël Ferrier will read extracts from his roman en cours, in 40 George Square, Room LG.08 (Lower Ground Floor)

16 End of conference

Please write to the conference organiser, Fabien Arribert-Narce, with any questions: F.Arribert-Narce@ed.ac.uk