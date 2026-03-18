Béroul, Tristan et Yseut (éd. Denis Hüe, trad. Michel Rousse)

Enivrés par un philtre, Tristan et Yseut s’aiment d’un amour irrépressible. Mais face aux barons félons décidés à révéler leur secret au roi Marc, les amants doivent faire preuve de ruse et de courage.

Parvenu jusqu’à nous sous une forme fragmentaire, le Tristan et Yseut de Béroul offre sur le mythe un point de vue unique : immorale autant que politique, l’« estoire » déploie des jeux de signes et de reflets, imprimant dans la mémoire du lecteur ses images les plus marquantes, du saut surnaturel de Tristan depuis la fenêtre d’une chapelle aux amants endormis dans la forêt, leurs deux corps séparés par une épée.

Des siècles plus tard, porté par une nouvelle traduction et éclairé par un appareil critique d’une grande richesse, ce roman de la passion éternelle n’a rien perdu de sa puissance de fascination.